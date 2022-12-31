23 украинских песен, которые подарят вам новогоднее настроение
Перед Новым годом и Рождеством у вас до сих пор не появилось праздничное настроение? Действительно, многие украинцы сейчас не чувствуют той новогодней атмосферы, которая была раньше из-за войны. Воздушные тревоги и отключение света влияют на наше эмоциональное состояние… Но это легко исправить! И что же, если не песня, может подарить ту самую праздничную атмосферу, когда ты сидишь в ожидании новогоднего чуда?
Styler подготовил для вас 23 украинские песни, которые подарят вам новогоднее настроение и заставят снова поверить в чудо в 2023 году.
Лучшие песни о Новом году и Рождестве
Хор імені Верьовки - Щедрик
DZIDZIO - Старий рік минає
MONATIK - Свято наближається
Антитіла - Новорічна
KAZKA - RYZDVYANA
ТІК - НОВИЙ РІК
Скрябин - З Новим Роком і Рождеством
Скрябин - А під новий рік
Гайтана - Сніг
Jerry Heil&ТІК - #ОЛЕНІ
Jamala - Новий рік з тобою
Jerry Heil - #ВІЧНІСТЬ
Мотор’Ролла(MotoR’Rolla) - Пригадай
Epolets - Різдво
квіткіс - Різдво
ТІК - Різдвяна
Ирина Федишин - З Новим роком Україно
Ирина Билык - Ніч новорічна
TARABAROVA - Падає сніг
Шпилясті кобзарі - Дзвоники дзвенять
OT VINTA - Дзинь Дзилинь
OT VINTA - У лісі лісі темному
KRUTЬ - Забери мене до себе на Різдво
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