23 украинских песен, которые подарят вам новогоднее настроение

Перед Новым годом и Рождеством у вас до сих пор не появилось праздничное настроение? Действительно, многие украинцы сейчас не чувствуют той новогодней атмосферы, которая была раньше из-за войны. Воздушные тревоги и отключение света влияют на наше эмоциональное состояние… Но это легко исправить! И что же, если не песня, может подарить ту самую праздничную атмосферу, когда ты сидишь в ожидании новогоднего чуда?