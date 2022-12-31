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23 украинских песен, которые подарят вам новогоднее настроение

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 14:21
23 украинских песен, которые подарят вам новогоднее настроение Слушайте лучшие украинские песни на Новый год и Рождество (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Перед Новым годом и Рождеством у вас до сих пор не появилось праздничное настроение? Действительно, многие украинцы сейчас не чувствуют той новогодней атмосферы, которая была раньше из-за войны. Воздушные тревоги и отключение света влияют на наше эмоциональное состояние… Но это легко исправить! И что же, если не песня, может подарить ту самую праздничную атмосферу, когда ты сидишь в ожидании новогоднего чуда?

Styler подготовил для вас 23 украинские песни, которые подарят вам новогоднее настроение и заставят снова поверить в чудо в 2023 году.

Лучшие песни о Новом году и Рождестве

Хор імені Верьовки - Щедрик

DZIDZIO - Старий рік минає

MONATIK - Свято наближається

Антитіла - Новорічна

KAZKA - RYZDVYANA

ТІК - НОВИЙ РІК

Скрябин - З Новим Роком і Рождеством

Скрябин - А під новий рік

Гайтана - Сніг

Jerry Heil&ТІК - #ОЛЕНІ

Jamala - Новий рік з тобою

Jerry Heil - #ВІЧНІСТЬ

Мотор’Ролла(MotoR’Rolla) - Пригадай

Epolets - Різдво

квіткіс - Різдво

ТІК - Різдвяна

Ирина Федишин - З Новим роком Україно

Ирина Билык - Ніч новорічна

TARABAROVA - Падає сніг

Шпилясті кобзарі - Дзвоники дзвенять

OT VINTA - Дзинь Дзилинь

OT VINTA - У лісі лісі темному

KRUTЬ - Забери мене до себе на Різдво

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя делать 31 декабря и 1 января.

Также мы писали, в каких цветах встречать Новый год 2023, чтобы быть счастливым.

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