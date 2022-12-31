Магия Нового года: что категорически нельзя делать 31 декабря и 1 января

Новогодние праздники - это особые дни, которые многие люди проводят в кругу своей семьи и ждут их с нетерпением. В новогоднюю ночь загадывают самые сокровенные желания и стараются сделать все, чтобы следующий год был успешным и счастливым.

Какие важные приметы нужно соблюдать 31 декабря и 1 января - читайте в материале ниже.

Приметы и запреты на 31 декабря

В последний день года нельзя стирать белье - можно "стирать" кого-то из вашей жизни.

Не стоит мыть полы, пользоваться шваброй - в древние времена говорили, что "вымоете" кого-то из дома.

С полудня нельзя заниматься уборкой в доме и выносить мусор - можно выбросить удачу и финансовое благополучие.

Если в доме нет елки, то и денег в 2023 году не будет. Зеленые колючие иголки приманивают достаток, поэтому нужно хотя бы пару веточек повесить.

На елке обязательно должны быть конфеты, шоколадные монетки и бумажные деньги - чтобы было в следующем году сладко и богато.

Перед входными дверями 31 декабря поставьте денежное дерево или небольшую тарелку с монетками - для привлечения удачи и денег.

Обязательно помойте сахарницу и насыпьте в нее до верха сахар, потом уберите ее в укромное место на кухне. Если сахарница треснула или ее нет - замените или купите новую.

Нельзя встречать праздник с количеством людей, которые отвечают последним двум цифрам года - 3 и 23.

31 декабря нужно переместить в доме 22 предмета, любых - чтобы привлечь приятные изменения.

К праздничному ужину нужно надевать любимую одежду и украшения - они принесут удачу.

На новогоднем столе должно быть блюдо для каждого члена семьи.

Если хотите кого-то привлечь в новом году в свой дом или жизнь - поставьте еще одну тарелку и приборы на стол.

Если желтую монету положить в бокал с шампанским и выпить под бой курантов - монета станет магнитом для денег в будущем году. Носите ее в кошельке.

Нельзя бить посуду за новогодним столом - это сулит неприятности. Если это произошло - осколки нужно закопать в землю, чтобы уберечься от беды.

Беременным за праздничным столом нужно начинать есть первыми - она быстрее и легче родит.

А вот кормящей маме не стоит приглашать гостей на Новый год - малыш станет беспокойным.

Если вы порвете или испачкаете новогодний наряд - приколите булавку с изнанки, чтобы отпугнуть неприятности.

За столом в праздник нельзя спорить, кричать и скандалить - ссоры будут в доме потом целый год.

После боя курантов откройте входные двери - все плохое уйдет, а с Новым годом придет хорошее.

Возле новогодней елки поставьте стакан с водой. Ее нельзя убирать 14 дней - тогда ваша семья будет успешна весь год и проблем не будет.

Приметы и запреты на 1 января

Когда все гости разойдутся, не убирайте все со стола. На нем должны остаться хлеб, фрукты и конфеты.

Выносить мусор, подметать или мыть полы в первый день года - не стоит, это может лишить удачи.

В первый день года нельзя ругаться, выяснять отношения, плакать, конфликтовать - весь год станет напряженным.

Нельзя обижать других людей.

Постарайтесь не одалживать деньги 1 января и не давать в долг.

Отдавать долги 1 января - тоже не рекомендуется, будете весь год расплачиваться.

Не стоит выбрасывать старые вещи - можно выбросить радость.

Нельзя шить и стирать - к убыткам.

Если вам попадется животное - обязательно накормите его, это принесет удачу в делах.

Кроме всех известных примет, помните, что поговорка о том, как вы проведете первый день года - таким он и будет, появилась не просто так.

Постарайтесь в этот день не совершать негативные поступки, не растрачивать силы и деньги, ни ссориться, ни обманывать никого.