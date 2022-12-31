Магия Нового года: что категорически нельзя делать 31 декабря и 1 января
Новогодние праздники - это особые дни, которые многие люди проводят в кругу своей семьи и ждут их с нетерпением. В новогоднюю ночь загадывают самые сокровенные желания и стараются сделать все, чтобы следующий год был успешным и счастливым.
Какие важные приметы нужно соблюдать 31 декабря и 1 января - читайте в материале ниже.
Приметы и запреты на 31 декабря
В последний день года нельзя стирать белье - можно "стирать" кого-то из вашей жизни.
Не стоит мыть полы, пользоваться шваброй - в древние времена говорили, что "вымоете" кого-то из дома.
С полудня нельзя заниматься уборкой в доме и выносить мусор - можно выбросить удачу и финансовое благополучие.
Если в доме нет елки, то и денег в 2023 году не будет. Зеленые колючие иголки приманивают достаток, поэтому нужно хотя бы пару веточек повесить.
На елке обязательно должны быть конфеты, шоколадные монетки и бумажные деньги - чтобы было в следующем году сладко и богато.
Перед входными дверями 31 декабря поставьте денежное дерево или небольшую тарелку с монетками - для привлечения удачи и денег.
Обязательно помойте сахарницу и насыпьте в нее до верха сахар, потом уберите ее в укромное место на кухне. Если сахарница треснула или ее нет - замените или купите новую.
Нельзя встречать праздник с количеством людей, которые отвечают последним двум цифрам года - 3 и 23.
31 декабря нужно переместить в доме 22 предмета, любых - чтобы привлечь приятные изменения.
К праздничному ужину нужно надевать любимую одежду и украшения - они принесут удачу.
На новогоднем столе должно быть блюдо для каждого члена семьи.
Если хотите кого-то привлечь в новом году в свой дом или жизнь - поставьте еще одну тарелку и приборы на стол.
Если желтую монету положить в бокал с шампанским и выпить под бой курантов - монета станет магнитом для денег в будущем году. Носите ее в кошельке.
Нельзя бить посуду за новогодним столом - это сулит неприятности. Если это произошло - осколки нужно закопать в землю, чтобы уберечься от беды.
Беременным за праздничным столом нужно начинать есть первыми - она быстрее и легче родит.
А вот кормящей маме не стоит приглашать гостей на Новый год - малыш станет беспокойным.
Если вы порвете или испачкаете новогодний наряд - приколите булавку с изнанки, чтобы отпугнуть неприятности.
За столом в праздник нельзя спорить, кричать и скандалить - ссоры будут в доме потом целый год.
После боя курантов откройте входные двери - все плохое уйдет, а с Новым годом придет хорошее.
Возле новогодней елки поставьте стакан с водой. Ее нельзя убирать 14 дней - тогда ваша семья будет успешна весь год и проблем не будет.
Приметы и запреты на 1 января
Когда все гости разойдутся, не убирайте все со стола. На нем должны остаться хлеб, фрукты и конфеты.
Выносить мусор, подметать или мыть полы в первый день года - не стоит, это может лишить удачи.
В первый день года нельзя ругаться, выяснять отношения, плакать, конфликтовать - весь год станет напряженным.
Нельзя обижать других людей.
Постарайтесь не одалживать деньги 1 января и не давать в долг.
Отдавать долги 1 января - тоже не рекомендуется, будете весь год расплачиваться.
Не стоит выбрасывать старые вещи - можно выбросить радость.
Нельзя шить и стирать - к убыткам.
Если вам попадется животное - обязательно накормите его, это принесет удачу в делах.
Кроме всех известных примет, помните, что поговорка о том, как вы проведете первый день года - таким он и будет, появилась не просто так.
Постарайтесь в этот день не совершать негативные поступки, не растрачивать силы и деньги, ни ссориться, ни обманывать никого.
Кстати, ранее мы писали о том, какие подарки нельзя дарить на Новый 2023 год.
А также мы рассказывали, какие древние ритуалы помогут привлечь удачу в новом году.