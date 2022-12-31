В каких цветах встречать Новый год 2023, чтобы быть счастливой

Новый год 2023 года модные эксперты и стилисты советуют женщинам встречать в платьях и нарядах определенных цветов.

Styler собрал советы топовых западных знатоков моды и теперь рассказываем, какие именно цвета в новогоднюю ночь станут самыми счастливыми, а также какие платья специалисты советуют держать в гардеробе в 2023-м.

Синий

Синий цвет считается цветом, символизирующим счастье. Вы можете выбрать из любых оттенков. Платье этого цвета подойдет лучше женщинам, которые "ищут мудрость, крепкое здоровье и покой" в новом году.

Бордовый

Если хотите добиться успеха в новом году, то выберите наряд этого цвета. Ибо именно бордовый символизирует удачу и процветание, а потому поможет вам привлечь богатство (в разных проявлениях).

Фуксия

Это для тех, кто ищет эмоциональную стабильность. Если вам надоели психологические "качели", то этот цвет поможет избавиться от них в следующем году.

Зеленый

Сегодня ношение нарядов зеленого цвета ассоциируют с победами в разных сферах жизни. Говорят, что именно зеленый цвет улучшает здоровье и способствует росту.

Оранжевый

Если вы хотите быть еще более мотивированными в новом году, обязательно наденьте одежду оранжевых оттенков в праздничную ночь.

Розовый

Если вы хотите, чтобы вам больше везло в амурных делах, тогда не задумываясь надевайте розовый наряд. Говорят, что розовый "усиливает расположение, близость и любовь между парой".

Фиолетовый

Согласно представлениям, фиолетовый символизирует королевскую власть, ведь он был в центре внимания королевских лиц с давних времен. Одежда этого цвета может принести удачу, мудрость, креативность и страсть.

Удачные цвета одежды для празднования Нового года (фото: freepik)

Красный

Красный цвет всегда символизирует любовь. Если вы ищете романтики и страсти, то красный цвет для вас. А еще платье этого цвета придаст вам в следующем году безопасность и стабильность.

Белый

В Бразилии считается, что одежда белого цвета в новогоднюю ночь будет нести вам удачу и мир в течение всего года. Также советуют наряды белого цвета людям, которые "ищут новые начинания и возможности".

Желтый

Этот цвет подойдет тем, кто страдает финансовыми проблемами. Говорят, что желтые наряды поднимают дух человека и улучшают настроение.

Золотой

Золото - это богатство. Но богатство - это не всегда деньги. Это может быть опыт, знание, любовь и т.д. Поэтому, чтобы получить все перечисленное, обязательно наденьте золотистый наряд в новогоднюю ночь.

Добавим, что большинство дизайнеров все же не верят в поверья, связанные с цветом платья для встречи Нового года. Но при этом отмечают: провожать старый год и встречая новый нужно в тех цветах, которые вам нравятся, потому что это улучшит настроение. А хорошее настроение - это один из залогов счастья.