ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

23 українські пісні, які подарують вам новорічний настрій

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 14:21
23 українські пісні, які подарують вам новорічний настрій Слухайте кращі українські пісні на Новий рік і Різдво (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Перед Новим роком і Різдвом у вас досі не з’явився святковий настрій? Дійсно, чимало українців зараз не відчувають тієї новорічної атмосфери, яка була раніше, через війну. Повітряні тривоги та відключення світла впливають на наш емоційний стан… Але це можна легко виправити! І що ж, як не пісня, може подарувати ту саму святкову атмосферу, коли ти сидиш в очікуванні новорічного дива?

Styler підготував для вас 23 українські пісні, які подарують вам новорічний настрій та змусять знову повірити у диво у 2023 році.

Кращі пісні про Новий рік і Різдво

Хор імені Верьовки - Щедрик

DZIDZIO - Старий рік минає

MONATIK - Свято наближається

Антитіла - Новорічна

KAZKA - RYZDVYANA

ТІК - НОВИЙ РІК

Скрябін - З Новим Роком і Рождеством

Скрябін - А під новий рік

Гайтана - Сніг

Jerry Heil&ТІК - #ОЛЕНІ

Jamala - Новий рік з тобою

Jerry Heil - #ВІЧНІСТЬ

Мотор’Ролла(MotoR’Rolla) - Пригадай

Epolets - Різдво

квіткіс - Різдво

ТІК - Різдвяна

Ірина Федишин - З Новим роком Україно

Ірина Білик - Ніч новорічна

TARABAROVA - Падає сніг

Шпилясті кобзарі - Дзвоники дзвенять

OT VINTA - Дзинь Дзилинь

OT VINTA - У лісі лісі темному

KRUTЬ - Забери мене до себе на Різдво

Раніше ми повідомляли, що категорично не можна робити 31 грудня та 1 січня.

Також ми писали, у яких кольорах зустрічати Новий рік 2023, щоб бути щасливою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні Новий рік