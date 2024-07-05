20 новых украинских песен, которые понравятся даже самым требовательным

TVORCHI - "Supernatural"

Новая песня дуэта из их будущего альбома "Planet X". Свежая аудиоработа представителей Украины на Евровидении 2023 - это одновременно грустный и радостный трек, в нем встречаются противоречивые эмоции. Припев - это поднимающая настроение эйфория, исцеляющая, а куплеты - о легкой грусти, которая накрывает.

Тина Кароль и SHUMEI - "Дзвони"

Романтическая поп-роковая баллада, рассказывающая о печали друг за другом, полностью исполнена живым составом музыкантов, придавая композиции ощущение живого выступления, как на концерте. Больше о треке можете почитать в нашем предыдущем материале.

YAKTAK - "Лілії"

Композиция передает атмосферу юношеской влюбленности, которую не могут разрушить никакие трудности. Она изображает образ любви, которая не боится помех. Это история о любви, которая чувствуется в каждом взгляде, каждом прикосновении и каждом слове.

adm:t и Tember Blanche - "метаморфосінь"

В основу песни легло одноименное стихотворение украинского поэта и военного Максима Кривцова, жизнь которого оборвалась 7 января этого года. Несмотря на название песни, настроение трека - летнее, предшествует осеннему перевоплощению. Больше про "метаморфосінь" мы рассказывали в недавнем материале.

CHEEV - "Рана"

Эта история о ранах, "которые мы прячем под притворной уверенностью".

"И даже улыбка не говорит о человеке столько, сколько могут сказать глаза…" - говорит о треке артист.

STASYA - "Даруй тепло"

Это песня, которая затрагивает тему человеческих слабостей и силы духа. Трек передает мысли и эмоции автора, напоминая слушателям, что все мы имеем право на ошибки и падения, но важно не терять свой ритм и продолжать двигаться вперед.

Маша Кондратенко и OSTY - "Білі ночі"

Чувственная песня и яркая видеоработа о летних вечерах, которые навсегда в памяти.

Никита Киселев - "Лагідний гай"

Это трогательная романтическая баллада-перевод старой песни артиста, объединяющая страсть и лирическую атмосферу летних вечеров.

Харцизи - "Погонич"

Эта песня написана на слова известного математика, историка, краеведа, поэта и философа Анатолия Секретарева, в поддержку волонтерской деятельности его дочери - Александры Гуллы.

DEN BAURIN - "Грай музико, грай!"

Зажигательный и положительный трек, записанный артистом на одной из студий Буэнос-Айреса.

пропаща сила - "Сусіди знизу"

Это песня о страстной любви, которая по тем или иным причинам должна быть скрыта от постороннего глаза.

ROMA TUZ - "Відчути"

Новый трек певица посвятила своему жениху. Сама видеоробота на песню передает романтичность и легкость.

Также предлагаем послушать следующие треки:

MI MI MARII - "Пісня вічного розуму "

KOZAK SYSTEM - "Прощавай, Голубко "

АСАФАТОV - "Синє небо"

Rohata Zhaba - "Темно-зелений хвойний кущ (з павутинкою)"

Гордій Старух - "Доле"

ZEFEAR - "Сіль горить"

КИТ feat. LAUD - "Без тебе"