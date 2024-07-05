RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

20 новых украинских песен, которые понравятся даже самым требовательным

Новая украинская музыка в начале июля 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Украинские меломаны, готовьтесь к новому музыкальному пиру в первые дни июля! Наши артисты выпустили на этот раз кучу интересных и эмоциональных песен - от зажигательных поп-шедевров до трогательных баллад.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 19 невероятных треков, которые коснутся вашего сердца.

TVORCHI - "Supernatural"

Новая песня дуэта из их будущего альбома "Planet X". Свежая аудиоработа представителей Украины на Евровидении 2023 - это одновременно грустный и радостный трек, в нем встречаются противоречивые эмоции. Припев - это поднимающая настроение эйфория, исцеляющая, а куплеты - о легкой грусти, которая накрывает.

 

Тина Кароль и SHUMEI - "Дзвони"

Романтическая поп-роковая баллада, рассказывающая о печали друг за другом, полностью исполнена живым составом музыкантов, придавая композиции ощущение живого выступления, как на концерте. Больше о треке можете почитать в нашем предыдущем материале.

 

YAKTAK - "Лілії"

Композиция передает атмосферу юношеской влюбленности, которую не могут разрушить никакие трудности. Она изображает образ любви, которая не боится помех. Это история о любви, которая чувствуется в каждом взгляде, каждом прикосновении и каждом слове.

 

adm:t и Tember Blanche - "метаморфосінь"

В основу песни легло одноименное стихотворение украинского поэта и военного Максима Кривцова, жизнь которого оборвалась 7 января этого года. Несмотря на название песни, настроение трека - летнее, предшествует осеннему перевоплощению. Больше про "метаморфосінь" мы рассказывали в недавнем материале.

 

CHEEV - "Рана"

Эта история о ранах, "которые мы прячем под притворной уверенностью".

"И даже улыбка не говорит о человеке столько, сколько могут сказать глаза…" - говорит о треке артист.

 

STASYA - "Даруй тепло"

Это песня, которая затрагивает тему человеческих слабостей и силы духа. Трек передает мысли и эмоции автора, напоминая слушателям, что все мы имеем право на ошибки и падения, но важно не терять свой ритм и продолжать двигаться вперед.

 

Маша Кондратенко и OSTY - "Білі ночі"

Чувственная песня и яркая видеоработа о летних вечерах, которые навсегда в памяти.

 

Никита Киселев - "Лагідний гай"

Это трогательная романтическая баллада-перевод старой песни артиста, объединяющая страсть и лирическую атмосферу летних вечеров.

 

Харцизи - "Погонич"

Эта песня написана на слова известного математика, историка, краеведа, поэта и философа Анатолия Секретарева, в поддержку волонтерской деятельности его дочери - Александры Гуллы.

 

DEN BAURIN - "Грай музико, грай!"

Зажигательный и положительный трек, записанный артистом на одной из студий Буэнос-Айреса.

 

пропаща сила - "Сусіди знизу"

Это песня о страстной любви, которая по тем или иным причинам должна быть скрыта от постороннего глаза.

 

ROMA TUZ - "Відчути"

Новый трек певица посвятила своему жениху. Сама видеоробота на песню передает романтичность и легкость.

 

Также предлагаем послушать следующие треки:

MI MI MARII - "Пісня вічного розуму"

 

KOZAK SYSTEM - "Прощавай, Голубко"

 

АСАФАТОV - "Синє небо"

 

Rohata Zhaba - "Темно-зелений хвойний кущ (з павутинкою)"

 

Гордій Старух - "Доле"

 

ZEFEAR - "Сіль горить"

 

КИТ feat. LAUD - "Без тебе"

 

OKS - "Про кохання"

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаШоу-бизнесМузыкаМузыканты