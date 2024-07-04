5 самых драйвовых фестивалей этого лета, которые нельзя пропустить

Июнь уже позади, но у вас все еще есть возможность наполнить это лето яркими воспоминаниями. В самый разгар сезона запланировано немало зажигательных фестивалей, которые вы точно не захотите пропустить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых ярких ивентах этого лета, которые нужно посетить.

Atlas United

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины, где на нескольких сценах будут выступать мега популярные исполнители украинского и мирового масштаба. В этом году событие пройдет 12-14 июля в Blockbuster mall. Хедлайнерами фестиваля будут группа "Бумбокс", Артем Пивоваров, вокалистка группы "Within Temptation" - Шарон ден Адель, "Жадан і собаки", "Без обмежень", "Друга ріка" и еще примерно 70 групп. Организаторы отмечают, что их цель - собрать 100 000 000 гривен для поддержки ВСУ.

Faine misto: Земля майбутніх легенд

Лайнап благотворительного фестиваля Faine misto поражает своим разнообразием. 51 артист трех основных сцен, среди которых "Latexfauna", Христина Соловій, "Курган і Агрегат", "O.torvald" и многие другие громкие имена. Нынешнее место события - !FESTrepublic, Львов, а состоится действо 2-4 августа.

ELECTRO ЛІТО

Совсем скоро состоится мощный фестиваль электронной музыки, который соберет у себя ярких представителей сцены. Уже 6-7 июля на ВДНХ готовьтесь растворяться в загадочных и энергичных герцах от YUVI, "Kurs Valut", "Hidden Element", Гоня и другие.

Одесский международный кинофестиваль

В этом году, чтобы посмотреть программу главного фестиваля национального кино, даже не нужно выезжать из столицы. Мероприятие состоится с 12 по 20 июля в выставочном центре "Парковый", Доме кино и кинотеатре "Оскар" в городе Киев. Гости ОМКФ смогут первыми увидеть национальные и мировые ленты, которые скоро выйдут в прокат. Среди них: "Конотопська відьма", режиссера Андрея Колесника, "Народ проти Космо", режиссера Летиции Дош, "Дівчина зі спицею", режиссера Магнуса фон Горна и другие.

Благотворительный культурный фестиваль "Нравиця!"

"Нравиця!" состоится 17 августа и 18 августа в Киеве на ВДНХ. Организаторы приглашают на ивент, объединяющий в себе сразу три направления: музыку, поэзию и стендап. Вы сможете насладиться такими исполнителями как Мія Рамарі, Юля Юріна, "Epolets", Brykulets и другие. Кроме того, 100% прибыли, организаторы обещают передать на нужды армии.