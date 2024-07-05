20 нових українських пісень, які сподобаються навіть найвибагливішим

Українські меломани, готуйтеся до нового музичного бенкету в перші дні липня! Наші артисти випустили цього разу купу цікавих і емоційних пісень - від запальних поп-шедеврів до зворушливих балад.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 19 неймовірних треків, які зачеплять ваше серце.
Нова пісня дуету з їхнього майбутнього альбому "Planet X". Свіжа аудіоробота представників України на Євробаченні 2023 - це одночасно сумний та радісний трек, в ньому зустрічаються суперечливі емоції. Приспів - це ейфорія, що підіймає настрій, зцілює, а куплети - про легкий сум, який накриває.
Романтична поп-рокова балада, що розповідає про сум одне за одним, повністю виконана живим складом музикантів, надаючи композиції відчуття живого виступу, як на концерті. Більше про трек можете почитати у нашому попередньому матеріалі.
Композиція передає атмосферу юнацької закоханості, яку не можуть зруйнувати жодні труднощі. Вона змальовує образ кохання, яке не боїться перешкод. Це історія про любов, яка відчувається у кожному погляді, кожному дотику і кожному слові.
В основу пісні ліг однойменний вірш українського поета і військового Максима Кривцова, життя якого обірвалося 7 січня цього року. Попри назву пісні, настрій треку - літній, передує осінньому перетворенню. Більше про "метаморфосінь" ми розповідали у недавньому матеріалі.
Ця історія про рани, "які ми ховаємо під вдаваною впевненістю".
"І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі…" - говорить про трек артист.
Це пісня, яка торкається теми людських слабкостей і сили духу. Трек передає думки та емоції автора, нагадуючи слухачам, що всі ми маємо право на помилки і падіння, але важливо не втрачати свого ритму і продовжувати рухатися вперед.
Чуттєва пісня та яскрава відеоробота про літні вечори, що назавжди в памʼяті.
Це зворушлива романтична балада-переклад старої пісні артиста, що поєднує пристрасть стосунків та ліричну атмосферу літніх вечорів.
Ця пісня написана на слова відомого математика, історика, краєзнавця, поета й філософа Анатолія Секретарьова, в підтримку волонтерської діяльності його доньки - Олександри Гулли.
Запальний і позитивний трек, який артист записав на одній зі студій Буенос-Айресу.
Це пісня про палку любов, яка з тих чи інших причин має бути прихованою від стороннього ока.
Новий трек співачка присвятила своєму нареченому. Сама відеоробота на пісню передає романтичність та легкість.
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До речі, нещодавно ми писали про 7 мотиваційних фільмів для тих, хто втомився працювати в офісі.
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