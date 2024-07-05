20 нових українських пісень, які сподобаються навіть найвибагливішим

TVORCHI - "Supernatural"

Нова пісня дуету з їхнього майбутнього альбому "Planet X". Свіжа аудіоробота представників України на Євробаченні 2023 - це одночасно сумний та радісний трек, в ньому зустрічаються суперечливі емоції. Приспів - це ейфорія, що підіймає настрій, зцілює, а куплети - про легкий сум, який накриває.

Тіна Кароль і SHUMEI - "Дзвони"

Романтична поп-рокова балада, що розповідає про сум одне за одним, повністю виконана живим складом музикантів, надаючи композиції відчуття живого виступу, як на концерті. Більше про трек можете почитати у нашому попередньому матеріалі.

YAKTAK - "Лілії"

Композиція передає атмосферу юнацької закоханості, яку не можуть зруйнувати жодні труднощі. Вона змальовує образ кохання, яке не боїться перешкод. Це історія про любов, яка відчувається у кожному погляді, кожному дотику і кожному слові.

adm:t і Tember Blanche - "метаморфосінь"

В основу пісні ліг однойменний вірш українського поета і військового Максима Кривцова, життя якого обірвалося 7 січня цього року. Попри назву пісні, настрій треку - літній, передує осінньому перетворенню. Більше про "метаморфосінь" ми розповідали у недавньому матеріалі.

CHEEV - "Рана"

Ця історія про рани, "які ми ховаємо під вдаваною впевненістю".

"І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі…" - говорить про трек артист.

STASYA - "Даруй тепло"

Це пісня, яка торкається теми людських слабкостей і сили духу. Трек передає думки та емоції автора, нагадуючи слухачам, що всі ми маємо право на помилки і падіння, але важливо не втрачати свого ритму і продовжувати рухатися вперед.

Маша Кондратенко і OSTY - "Білі ночі"

Чуттєва пісня та яскрава відеоробота про літні вечори, що назавжди в памʼяті.

Нікіта Кісельов - "Лагідний гай"

Це зворушлива романтична балада-переклад старої пісні артиста, що поєднує пристрасть стосунків та ліричну атмосферу літніх вечорів.

Харцизи - "Погонич"

Ця пісня написана на слова відомого математика, історика, краєзнавця, поета й філософа Анатолія Секретарьова, в підтримку волонтерської діяльності його доньки - Олександри Гулли.

DEN BAURIN - "Грай музико, грай!"

Запальний і позитивний трек, який артист записав на одній зі студій Буенос-Айресу.

пропаща сила - "Сусіди знизу"

Це пісня про палку любов, яка з тих чи інших причин має бути прихованою від стороннього ока.

ROMA TUZ - "Відчути"

Новий трек співачка присвятила своєму нареченому. Сама відеоробота на пісню передає романтичність та легкість.

Також пропонуємо послухати такі треки:

MI MI MARII - "Пісня вічного розуму"

KOZAK SYSTEM - "Прощавай, Голубко"

АСАФАТОV - "Синє небо"

Rohata Zhaba - "Темно-зелений хвойний кущ (з павутинкою)"

Гордій Старух - "Доле"

ZEFEAR - "Сіль горить"

КИТ feat. LAUD - "Без тебе"