"А ти мені дзвони": Тина Кароль и молодой певец трогательно спели о любви (видео)
Певица Тина Кароль выпустила еще одну песню, записанную с молодым певцом SHUMEI. Вместе они уже выпустили трек "Стерва", а в этот раз артисты снимали клип прямо в студии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на песню "Дзвони", которое уже появилось на YouTube-канале SHUMEI.
О чем новая песня
В чувственном треке Кароль и Олег Шумей (настоящее имя артиста) рассказали об истории двух влюбленных, которые не могут быть вместе.
"Я тону у обіймах інших, а хотіла б тонути в твоїх", - поет артистка.
А SHUMEI просит "не играть в молчанку" и не бежать от своих слов.
"А ти мені дзвони, дзвони посеред ночі, я ітак не бачу сни. А ти мені дзвони, дзвони, дзвони", - говорится в песне.
Кароль и Шумей (фото: instagram.com/tina_karol)
Как Кароль комментирует дуэт с SHUMEI
"Идея создать второй дуэт принадлежит Олегу. Он является автором этой песни, в отличие от предыдущего трека "Стерва", который написала я. Меня очаровали романтика и мелодичность трека. Петь с Олегом - это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с отличным вайбом," - заявила Кароль.
А SHUMEI рассказал, песня была создана спонтанно. И он отметил, что в этом релизе все инструменты звучат вживую.
"Спонтанность, непринужденность и простота - это все, чего мы хотели достичь," - говорит SHUMEI.
Реакция сети
В комментариях фаны делятся эмоциями и отмечают, что новый трек им понравился. В частности, они пишут:
- "Сплошное наслаждение! Чувственно, нежно, страстно... Я в восторге от Вас! Мое сердце с Вами на всегда!"
- "Просто на разрыв... Невероятно... Огромная благодарность за музыкальное наслаждение!"
- "Тина, Вы невероятная, пророчу первую ступеньку во всех чартах"
К слову, недавно Кароль ошеломила фанатов своим прессом.
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