"А ти мені дзвони": Тина Кароль и молодой певец трогательно спели о любви (видео)

Певица Тина Кароль выпустила еще одну песню, записанную с молодым певцом SHUMEI. Вместе они уже выпустили трек "Стерва" , а в этот раз артисты снимали клип прямо в студии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на песню "Дзвони", которое уже появилось на YouTube-канале SHUMEI.

О чем новая песня

В чувственном треке Кароль и Олег Шумей (настоящее имя артиста) рассказали об истории двух влюбленных, которые не могут быть вместе.

"Я тону у обіймах інших, а хотіла б тонути в твоїх", - поет артистка.

А SHUMEI просит "не играть в молчанку" и не бежать от своих слов.

"А ти мені дзвони, дзвони посеред ночі, я ітак не бачу сни. А ти мені дзвони, дзвони, дзвони", - говорится в песне.

Кароль и Шумей (фото: instagram.com/tina_karol)

Как Кароль комментирует дуэт с SHUMEI

"Идея создать второй дуэт принадлежит Олегу. Он является автором этой песни, в отличие от предыдущего трека "Стерва", который написала я. Меня очаровали романтика и мелодичность трека. Петь с Олегом - это настоящее удовольствие, ведь он один из лучших голосов и тембров в Украине. Всегда музыкально, профессионально и с отличным вайбом," - заявила Кароль.

А SHUMEI рассказал, песня была создана спонтанно. И он отметил, что в этом релизе все инструменты звучат вживую.

"Спонтанность, непринужденность и простота - это все, чего мы хотели достичь," - говорит SHUMEI.

Реакция сети

В комментариях фаны делятся эмоциями и отмечают, что новый трек им понравился. В частности, они пишут: