20 новых искренних украинских песен, которые трогают и вдохновляют

Лето в разгаре, а это значит, что пора зарядиться позитивом и хорошим настроением!

РБК-Украина (проект Styler) представляет вам 20 новых украинских песен, которые напоят вас коктейлем из драйвовых ритмов, лирических мелодий и искренних слов.

Jerry Heil - "VIRGIN MARIA"

После удачного выступления на Евровидении певица возвращается с тематическим мини-альбомом "MARIA" и концептуальным клипом на лид-сингл, режиссером которого стал Инди Хаит. В видео Jerry Heil появляется в обыденных ситуациях, которые неожиданно напоминают классические картины эпохи Возрождения, наполненные глубиной и откровенной чувственностью.

По словам Яны, этот клип стал для нее "обнажением" после песенного конкурса.

В новый ЕР артистки вошло четыре трека, каждый из которых глубоко погружается в тему духовности, отражая личные переживания и эмоции Шемаевой.

KALUSH и NAIMES - "Аромат волосся"

Эта песня рассказывает о теплых воспоминаниях и чувствах, связанных с любимым человеком. В ней говорится о том, как запах волос напоминает главному герою о прошлых счастливых моментах. Она передает ощущение ностальгии и легкой печали о том, что уже не вернешь.

Ульмо Три - "Так як я"

Новая песня Константина Шелудько заряжает уверенностью в том, что у каждого из нас есть кто-то, кто очень нас любит и не даст оскорбить.

Bulvar LU - "Хуліганка"

Это трек о невероятной девушке, от которой невозможно отвести глаз, в которую так быстро влюбляешься, что тебе буквально "срывает шляпу".

TUMAZAR - "Липень"

Американские горки и лавирование с парашютом - таким видит главный герой трека свою любовь: от безумной страсти к отчаянию, от безудержного урагана до полного штиля. По словам самого исполнителя, парашют - это та точка опоры, которая помогает найти новые пути, побороть препятствия и в конце концов погрузиться в атмосферу настоящих приключений и романтики.

Victoria Niro - "Непокірна голова"

Песня о "незваных советах".

"Мы украинцы, наша нация, как раз и есть эти непокорные головы. Мы не любим, когда нам указывают, что делать и как жить. Это всегда вызывает у нас сопротивление и бунтарство. Мы и сами не глупы, можем найти выход из любой ситуации… Каждый из нас может попытаться быть индивидуальным, не похожими на других, и поступать так, как он хочет и видит, конечно, в рамках закона", - говорит певица об идее нового трека.

TESLENKO - "На цвинтарі розстріляних ілюзій"

Видео на эту песню из нового альбома "Симоненко. З любов'ю" артист с командой в прямом смысле снимали под взрывами…

И хотя это стихотворение было написано Василием Симоненко еще в 1962 году, к сожалению, оно актуально до сих пор…

Blockbaby - "Життя як є"

Эта песня повествует о жизни во время войны, где, несмотря на опасность и постоянные воздушные тревоги, есть место дружбе, любви и вере в лучшее будущее. Несмотря на сложные времена, главный герой испытывает радость и ценит каждый миг, призывая жить в настоящем моменте и принимать его таким, какой он есть. Он мечтает о том, что война закончится и все вернутся в мирную жизнь. Песня также напоминает о том, что опасность остается и нужно быть осторожными и бдительными.

ESELISHA - "Anymore"

Трек о душевной борьбе и освобождении от токсичных отношений. В тексте поднимаются темы неуважения, обиды и гнева, а также осознание того, что пора оставить болезненные чувства позади. Строки выражают глубокое разочарование и безразличие к словам партнера, а также символизируют полное отчуждение.

ENLEO - "Психічне порушення"

Новая песня артиста звучит более энергично, агрессивно, и точно более роково, чем все, что он делал до этого. Самому ENLEO кажется, что это пока его лучший трек.

ANGELA - "Не ображай мене"

Этот трек об абьюзе и ситуации, когда героиня понимает, что ей нужно срочно покидать любимого, но это тяжело, потому что мозг, как и сердце, пока помнят только лучше об этих отношениях. Выйти из насильственных отношений и начать жить собственной полной жизнью особенно важно именно в такие дни, как сейчас. Когда мы четко понимаем ценность жизни и собственного счастья, которые могут оборваться ужасным путем в любой момент...

BORYSOFSKY - "Хотів бути"

Это песня о том, как люди создают себе кумиров и поэтому часто теряют собственную идентичность.

Дикие Сердцем - "Запам’ятай цю мить"

Светлый, добрый, оптимистичный трек от "диких сердцем" музыкантов учит простым и таким нужным каждому вещам - ценить мгновения, а главное - рядом людей.

EL Кравчук - "Голими"

Летний танцевальный сингл и юморный клип от культового певца, в котором снялась обладательница самой большой груди в Украине - модель plus size Мила Кузнецова.

Также послушайте эти треки:

100лица - "Танцюй сама"

VovaZiLvova и Вездесвоя - "Танцюй сама"

Sad Novelist и Мия Рамари - "Жовта маршрутка"

TARABAROVA - "Я буду з тобою"

INGRET - "Неймовірно тонка"

TEREN - "Панна"