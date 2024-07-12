20 нових щирих українських пісень, які зворушують і надихають

Літо у розпалі, а це значить, що час зарядитися позитивом та гарним настроєм!

РБК-Україна (проект Styler) представляє вам 20 нових українських пісень, які напоять вас коктейлем з драйвових ритмів, ліричних мелодій та щирих слів.

Jerry Heil - "VIRGIN MARIA"

Після вдалого виступу на Євробаченні співачка повертається з тематичним мініальбомом "MARIA" та концептуальним кліпом на лід-сингл, режисером якого став Інді Хаіт. У відео Jerry Heil з'являється в буденних ситуаціях, які несподівано нагадують класичні картини епохи Відродження, наповнені глибиною та відвертою чуттєвістю.

За словами Яни, цей кліп став для неї "оголенням" після пісенного конкурсу.

До нового ЕР артистки увійшло чотири треки, кожен з яких глибоко занурюється в тему духовності, відображаючи особисті переживання та емоції Шемаєвої.

KALUSH і NAIMES - "Аромат волосся"

Ця пісня розповідає про теплі спогади та почуття, пов'язані з коханою людиною. У ній йдеться про те, як запах волосся нагадує головному герою про минулі щасливі моменти. Вона передає відчуття ностальгії та легкого смутку за тим, що вже не повернеш.

Ульмо Три - "Так як я"

Нова пісня Костянтина Шелудька заряджає впевненістю у те, що у кожного з нас є хтось, хто дуже сильно нас любить і не дасть образити.

Bulvar LU - "Хуліганка"

Це трек про неймовірну дівчину, від якої неможливо відвести очі, в яку так швидко закохуєшся, що тобі буквально "зриває капелюха".

TUMAZAR - "Липень"

Американські гірки та лавірування з парашутом - таким бачить головний герой треку своє кохання: від шаленої пристрасті до розпачу, від нестримного буревію до повного штилю. За словами самого виконавця, парашут - це та точка опори, яка допомагає знайти нові шляхи, побороти перешкоди та врешті-решт поринути в атмосферу справжніх пригод та романтики.

Victoria Niro - "Непокірна голова"

Пісня про "непрохані поради".

"Ми українці, наша нація, якраз і є ті непокірні голови. Ми не любимо, коли нам вказують, що робити і як жити. Це завжди викликає в нас супротив і бунтарство. Ми і самі не дурні, можемо знайти вихід із будь-якої ситуації… Кожен із нас може спробувати бути індивідуальним, не схожими на інших, і чинити так, як він хоче і бачить, звісно, у межах закону", - говорить співачка про ідею нового треку.

TESLENKO - "На цвинтарі розстріляних ілюзій"

Відео на цю пісню з нового альбому "Симоненко. З любов'ю" артист з командою в прямому сенсі знімали під вибухами…

І хоч цей вірш був написаний Василем Симоненком ще у 1962 році, на жаль, він актуальний і досі…

Blockbaby - "Життя як є"

Ця пісня розповідає про життя під час війни, де, попри небезпеку і постійні повітряні тривоги, є місце дружбі, коханню і вірі у краще майбутнє. Незважаючи на складні часи, головний герой відчуває радість і цінує кожну мить, закликаючи жити в теперішньому моменті і приймати його таким, яким він є. Він мріє про те, що війна закінчиться і всі повернуться до мирного життя. Пісня також нагадує про те, що небезпека лишається і треба бути обережними та пильними.

ESELISHA - "Anymore"

Трек про душевну боротьбу та звільнення від токсичних стосунків. У тексті порушуються теми неповаги, образи та гніву, а також усвідомлення того, що настав час залишити болючі почуття позаду. Рядки виражають глибоке розчарування і байдужість до слів партнера, а також символізують повне відчуження.

ENLEO - "Психічне порушення"

Нова пісня артиста звучить більш енергійно, більш агресивно, і точно більш роково, ніж все, що він робив до цього. Самому ENLEO здається, що це поки що його найкращий трек.

ANGELA - "Не ображай мене"

Цей трек про аб'юз та ситуацію, коли героїня розуміє, що їй потрібно терміново залишати коханого, але це важко, тому що мозок, як і серце, поки пам'ятають тільки найкраще про ці стосунки. Вийти з насильницьких стосунків та почати жити власним повним життям особливо важливо саме у такі дні, як зараз. Коли ми чітко розуміємо цінність життя та власного щастя, які можуть обірватися жахливим шляхом будь-якої миті...

BORYSOFSKY - "Хотів бути"

Це пісня про те, як люди створюють собі кумирів і через це часто втрачають власну ідентичність.

Дикі Серцем - "Запам’ятай цю мить"

Світлий, добрий, оптимістичний трек від “диких серцем” музикантів вчить простим і таким потрібним кожному речам - цінувати миттєвості, а головне - людей, які поруч.

EL Кравчук - "Голими"

Літній танцювальний сингл та гуморний кліп від культового співака, у якому знялась володарка найбільших грудей в Україні - модель plus size Міла Кузнєцова.

Також послухайте ці треки:

100лиця - "Танцюй сама"

VovaZiLvova і Всюдисвоя - "Твоєю рікою"

Sad Novelist і Мія Рамарі - "Жовта маршрутка"

TARABAROVA - "Я буду з тобою"

INGRET - "Неймовірно тонка"

TEREN - "Панна"