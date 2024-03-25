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"20 дней в Мариуполе", "Я, Нина" и "Перевозчица". Какие фильмы вошли в лонглист Золотой дзиґи 2024

Понедельник 25 марта 2024 18:16
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"20 дней в Мариуполе", "Я, Нина" и "Перевозчица". Какие фильмы вошли в лонглист Золотой дзиґи 2024 Объявлен список номинантов на премию Золота дзиґа 2024 (фото: facebook.com/uafilmacademy)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская киноакадемия объявила длинный список претендентов на VII Национальную кинопремию Золота дзиґа 2024. В конкурсе примут участие 50 работ: 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Полный список номинантов на Золотую дзиґу 2024

Игровой полнометражный фильм:

  • "Отец", прод. и реж. Александр Кобзарь
  • "Довбуш", прод. Максим Асадчий, Даниил Билак, реж. Олесь Санин
  • "Короли рэпа", прод. Дмитрий Минзянов, реж. Мирослав Латик
  • "Ля Полисиада", прод. Валерия Сочивец, Саша Чубко, Галина Криворчук, реж. Филипп Сотниченко
  • "Мой карпатский дедушка", прод. Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Алла Овсянникова, Александр Коваленко, режиссер Заза Буадзе
  • "Уроки толерантности", прод. Сергей Лавренюк, реж. Аркадий Непиталюк

  • "Путь поколений", прод. Михаил Ухман, реж. Владимир Сидько
  • "ШТТЛ", прод. Маргарита Гребенчикова, Юрий Артеменко, Жан-Шарль Леви (не номинируется), Олиас Барко (не номинируется) реж. Ади Уолтер (не номинируется)
  • "Я, Нина", прод. Янина Соколова, Юлия Синькевич, Алексей Москаленко, Александра Ивченко, Олеся Корженевская, Светлана Яцинич, реж. Марыся Никитюк
  • "Как там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергей Коннов, реж. Кристина Тинькевич.

Документальный полнометражный фильм:

  • "20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов
  • "Бартка", прод. Артем Голубев, реж. Владимир Бакум
  • "Евродонбас", прод Анна Паленчук, реж. Корней Грицюк
  • "Жизнь на грани", прод. Павел Пелешок, Юрий Иванишин, реж. Павел Пелешок
  • "Железные бабочки", прод. Андрей Котляр, реж. Роман Дорогой
  • "Откуда куда", прод. Анна Паленчук, реж. Мачек Хамела (не номинируется)

  • "Звезда. Дума о праве", прод. и реж. Вячеслав Бегун
  • "Иван и Марта", прод. Оксана Иванюк, реж. Сергей Буковский
  • "Король Лир: как мы искали любовь во время войны", прод. Полина Герман, реж. Дмитрий Грешко
  • "Бесконечность по Флориану", прод. Люба Кнорозок, реж. Алексей Радинский
  • "Правило 2 стен", прод. Ольга Бесхмельницына, реж. Дэвид Гутник (не номинируется)
  • "СветоТени Ивана Чендея", прод. и реж. Вячеслав Бегун.

Короткометражный игровой:

  • "70 000 лет назад", реж. и прод. Эдуард Нечмоглод
  • "В Париже никто не думает о завтра", реж. Андрей Кокура, прод. Андрей Кокура, Максим Даниэлу (не номинируется), Джуль Шарпантье (не номинируется)
  • "Большая маленькая война", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Иванюк, Мирослав Латик
  • "Живая", реж. Владлен Одуденко, прод. Владимир Яценко, Валентин Васянович, Анна Яценко
  • "Конец истории", реж. и прод. Станислав Битюцкий
  • "Колыбельная для кота", реж. и прод. Андрей Гиль

  • "Шампур", реж. и прод. Алексей Боряк
  • "Как это было", реж. Анастасия Солоневич, Дамьян Коцур (не номинируется), прод. Пиотр Стечек (не номинируется).

Документальный короткометрижный фильм:

  • "Войсы из Бахмута", реж. и прод. Игорь Бабаев
  • "Гости из Харькова", реж. Галина Лавринец, прод. Александра Братищенко
  • "Аисты всегда возвращаются домой", реж. Гала Козютинская, прод. Игорь Бабаев

  • "Мы вернем доверие харьковчанам и будем качественно обслуживать жилые здания", реж. и прод. Максим Ходак
  • "Под крылом ночи", реж. Леся Дяк, прод. Наталья Либет
  • "Чернобыль 22", реж. Алексей Радинский, прод. Люба Кнорозок

Анимационный фильм:

  • "Остановка", прод. Елена Касовина, реж. Екатерина Омельяненко
  • "Мариуполь. Сто ночей", прод. Андрей Палатный, реж. София Мельник
  • "Мокош", прод. Анна Дудко, Александр Шаткивский, реж. Анна Дудко
  • "Орка", прод. Дмитрий Белинский, реж. Никита Ратников

Сериал:

  • "Волонтеры", прод. Наум Баруля, Андрей Бурлака
  • "Горячий", прод. Ирина Храновская, реж. Олег Туранский
  • "Друзья", прод. Аким Галимов, Владимир Москалец, Илона Гребенюк, реж. Павел Тупик
  • "Мое кино", прод. Кирилл Бин, реж. Сергей Сторожев
  • "Новогодний кувырком", прод. Оксана Иванюк, Мирон Латик, реж. Мирон Латик
  • "Перевозчица", прод. Евгений Туник, Анастасия Батаева-Докаленко, Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк, реж. Евгений Туник

  • "Хранилища. Восемь историй", прод. Виталий Е, реж. Кирилл Бин
  • "Табун", прод. Ирина Храновская, реж. Дмитрий Андриянов
  • "Украинские дворцы. Золотые сутки-2", прод. Аким Галимов, Руслан Шарипов, Станислав Зурахов, реж-пост. Дарья Сарычева
  • "Штурм", прод. Ирина Храновская, реж. Заза Буадзе.

Недавно мы рассказывали, что фильм Антона Птушкина о судьбе украинских животных купил самый большой вещатель Америки.

Также мы писали, в чем феномен нашумевшего фильма "Дюна 2".

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