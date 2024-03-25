"20 дней в Мариуполе", "Я, Нина" и "Перевозчица". Какие фильмы вошли в лонглист Золотой дзиґи 2024

Украинская киноакадемия объявила длинный список претендентов на VII Национальную кинопремию Золота дзиґа 2024. В конкурсе примут участие 50 работ: 10 полнометражных игровых, 12 полнометражных документальных, 14 короткометражных, 4 анимационных фильма и 10 сериалов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.