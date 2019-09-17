17 вересня: яке сьогодні свято і хто народився в цей день

17 вересня 2019 (фото: pixabay.com)

Сьогодні православні відзначають свято ікони Богоматері

Яке сьогодні свято. 17 вересня у православній церкві вшановується пам'ять єпископа Вавіли. Крім того, у цей день відзначається свято ікони Божої Матері "Неопалима Купіна". Неопалима Купіна - прообраз Богоматері і символізує непорочне зачаття Діви Марії. У християнстві вважається, що ікона "Неопалима Купіна" оберігає будинок від пожежі і блискавки.

Крім того, перед іконою моляться воїни, які просять захист у бою, пожежники і лікарі - при ризиках отримати опіки або каліцтва від вогню. Люди з психічними розладами просять позбавити їх від хвороби. Будь-яка людина може попросити Неопалиму Купіну "спалити" його гріхи.

Ікона Богородиці Неопалима Купіна (фото: wikipedia.org)

Цікаві події в цей день

У 1908 році лейтенант ВПС Томас Селфридж став першою жертвою в історії авіації.

В 1976 році - NASA представило свій перший космічний корабель. Це сталося під час церемонії в Каліфорнії.

У 1983 році вперше конкурс "Міс Америка" виграла чорношкіра жінка Ванесса Вільямс.

У 1988 році в Сеулі в Південній Кореї відкрилися XXIV літні Олімпійські ігри.

В 1989 році відкрився перший український фестиваль "Червона рута", який пройшов у Чернівцях.

Хто народився 17 вересня

У 1864 році народився відомий український письменник і громадський діяч Михайло Коцюбинський.

У 1901 році на світ з'явився англійський мандрівник Френсіс Чічестер.

У 1908 році народився американський письменник Джон Кризи, який написав більше 600 детективних романів.

В 1939 році народився знаменитий російський актор Володимир Меньшов, який знаменитий своїми ролями в таких фільмах, як "Москва сльозам не вірить" і "Любов і голуби".

Нагадаємо, що 15 вересня вважали "пророчим" для снів. Для покупок цей день вважався невдалим.

Раніше повідомлялося про те, що 14 вересня заборонялося їсти вугрів, оскільки цю рибу називали змієм, якого чаклуни використовували проти людей.