15 вересня: яке свято і що заборонено робити в цей день

15 вересня - свято День Мамонтія (Фото: колаж РБК-Україна)

День Мамонтія 15 вересня вважали "пророчим" для снів. Також у це свято проводили обряди, готували головні страви та намагалися не порушувати важливі заборони

Яке сьогодні свято. 15 вересня християни вшановують праведника Маманта, а також батьків мученика Феодота і Руфіну. В народі свято називали День Мамонтія, або Мамонт Вівчарник, Козячий рід, а ще Федот і Руфіна. Наші пращури присвячували день догляду за вівцями та козами (Мамант за церковними переказами вважається покровителем цих тварин), готували багаті частування з головними стравами, проводили особливі обряди і дотримувалися певних правил, щоб не накликати на себе хвороби і невдачі.

У День Мамонтія заборонялося виганяти худобу з двору на пасовище, інакше тварини могли захворіти. Також вважалося, що 15 вересня у траві багато змій, особливо біля води, і вони могли вкусити не тільки кіз та овець, але й нападали на людей, тому було не прийнято в цей день ходити босоніж.

15 вересня православні вшановують праведника і мученика Маманта (Фото з відкритих джерел)

Взагалі на Вівчарника намагалися зайвий раз не виходити з дому без потреби. Для покупок цей день вважався невдалим - на базарах могли обдурити або навіть обікрасти. Також 15 вересня було не прийнято починати якусь важливу "довгограючу" справу, і для цього чекали на іншу дату.

Крім того, на Козячий рід не можна було ходити в яскравому одязі, бо він нібито притягував чуже лихе око злих людей і чаклунів, які могли наврочити людину. Тому зазвичай одягалися в білі шати, які відбивали подібні привороти і відсилали назад.

У народі вірили, що основні страви дня - з козячого молока - мали особливі цілющі якості та корисні властивості. Господині намагалися пригостити ними близьких та родичів, щоб зміцнити здоров'я всієї сім'ї.

15 вересня в День Мамонтія дбали про кіз та овець (ілюстративне фото: Baronb / Depositphotos)

Також в День Мамонтія побутували й інші способи відвести хвороби. Першу картоплю, яку викопували 15 вересня, чоловіка клали в кишеню і носили з собою весь день - таким чином за повір'ями можна було позбутися ревматизму.

Ще за допомогою ножа лікували опіки та рани. Для цього ножем водили над ними проти годинникової стрілки та промовляли заговор. Потім його опускали в глек із святою водою, вмивалися нею, знову брали ножа та осіняли ним місце травми хресним знаменням тричі, поміщали назад у воду та зберігали так три тижні.

Вважалося важливим на Мамонтія прибрати в хаті, а потім прогнати всю нечисту силу з неї за допомогою трав - приміщення обкурювали вересовим димом.

15 вересня в День Мамонтія вважалося, що з хати можна викурити всю нечисту силу (ілюстративне фото: з відкритих джерел)

У цей день дівчата розплітали коси, після чого вішали стрічки на дерева, щоб їх могли забрати птахи, які натомість надішлють до них доброго нареченого.

Що ж до молодих людей, які мали йти в рекрути, то у них від Дня Мамонтія починалися гучні гулянки - аж до самого набору.

Головні прикмети на День Мамонтія:

Яка погода на Мамонтія буде, така й всю осінь триматиметься;

Якщо на Вівчарника буде червоний захід сонця, то незабаром прийдуть морози;

Якщо у цей день піде дощ, що восени опадів буде мало;

Хто у День Мамонтія щось купить, то незабаром позбудеться цієї речі.

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