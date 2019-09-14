14 вересня: яке свято і що категорично не можна робити в цей день

14 вересня - свято Сьомін день (Фото: колаж РБК-Україна)

Сьомін день 14 вересня називали також Новоліття або Слов'янський Новий рік. Пращури святкували початок Бабиного літа і проводили обряди, а також дотримувалися важливих правил

Яке сьогодні свято. 14 вересня православні вшановують святого Симеона, який володів даром передбачення та міг зцілювати тілесні недуги і душевні хвороби. Також праведник був засновником столпництва. В народі свято отримало назву Сьомін день і вважався початком Бабиного літа. Пращури в цей день здійснювали особливі обряди, завершували збирання ярих та дотримувалися особливих правил.

Сьомін день починали з розведення нового вогню, добутого шляхом тертя сухого дерева. Потім від цього полум'я починали топити у хатах і лазнях.

14 вересня християни вшановують пам'ять святого Симеона - праведника і засновника столпництва (Фото з відкритих джерел)

Такий процес оновлення - 14 вересня церква святкує Новоліття (початок індикту) - співзвучний із прадавнім звичаєм в Київській Русі відзначати у цей день Слов'янський Новий рік.

Заборонялося в цей день їсти вугрів, бо цю рибу називали змієм, якого чаклуни використовували проти людей. 14 вересня вона нібито виходила з води, змивала з себе болячки і хвороби і могла "передати" їх безтурботним рибалкам.

Перша зустріч осені (Бабине літо) проходила під ігри та хороводи, а обряд називався "Осенини".

Початок індикту, або церковне новоліття святкують 14 вересня (Зображення з Свято-Троїцького храму в Маріуполі; фото: lampada.in.ua)

У Сьомін день вважалося доброю прикметою святкувати новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток і мир в родині. Причому чим ситніше та яскравіше вдасться відзначити переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому і залишиться від багатолюдного бенкету.

Ще існувало особливе повір'я, пов'язане з боротьбою з комахами в будинках - їх було прийнято закопувати в землю - "ховати". Казали, що якщо вбити муху до Сьоміна дня, то народяться ще сім - але якщо в цей день, що сім мух самі помруть.

Головні прикмети на Сьомін день:

Якщо Сьомін день буде теплий, то зима також буде м'яка і не холодна;

Суха погода на Сьомін день віщує таку ж суху всю осінь;

Якщо 14 вересня будуть опади, то чекай дощі до зими.

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