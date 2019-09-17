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17 сентября: какой сегодня праздник и кто родился в этот день

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 06:04
17 сентября: какой сегодня праздник и кто родился в этот день
17 сентября 2019 (фото: pixabay.com)

Сегодня православные отмечают праздник иконы Богоматери

Какой сегодня праздник. 17 сентября в православной церкви почитается память епископа Вавилы. Кроме того, в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Неопалимая Купина - прообраз Богоматери и символизирует непорочное зачатие Девы Марии. В христианстве считается, что икона "Неопалимая Купина" оберегает дом от пожара и молний.

Кроме того, перед иконой молятся воины, которые просят защиту в бою, пожарные и врачи - при риске получить ожоги или увечья от огня. Люди с психическими расстройствами просят избавить их от болезни. Любой человек может попросить Неопалимую Купину "сжечь" его грехи.

17 сентября: какой сегодня праздник и кто родился в этот день

Икона Богородицы Неопалимая Купина (фото: wikipedia.org)

Интересные события в этот день

  • В 1908 году лейтенант ВВС Томас Селфридж стал первой жертвой в истории авиации.
  • В 1976 году - NASA представило свой первый космический корабль. Это произошло во время церемонии в Калифорнии.
  • В 1983 году впервые конкурс "Мисс Америка" выиграла чернокожая женщина Ванесса Уильямс.
  • В 1988 году в Сеуле в Южной Кореи открылись XXIV летние Олимпийские игры.
  • В 1989 году открылся первый украинский фестиваль "Червона рута", который прошел в Черновцах.

Кто родился 17 сентября

  • В 1864 году родился известный украинский писатель и общественный деятель Михаил Коцюбинский.
  • В 1901 году на свет появился английский путешественник Фрэнсис Чичестер.
  • В 1908 году родился американский писатель Джон Кризи, который написал более 600 детективных романов.
  • В 1939 родился знаменитый российский актер Владимир Меньшов, который знаменит своими ролями в таких фильмах, как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".

Напомним, что 15 сентября считали "пророческим" для снов. Для покупок этот день считался неудачным.

Ранее сообщалось о том, что 14 сентября запрещалось есть угрей, поскольку эту рыбу называли змеем, которого колдуны использовали против людей.

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