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Лоукостер Buta Airways запустив рейси у Львів

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 02:02
Лоукостер Buta Airways запустив рейси у Львів
Ілюстративне фото (facebook.com/butaairways)

Польоти до Львова виконуватимуться по понеділках і четвергах

Аеропорт Львів 23 грудня прийняв перший рейс азербайджанського бюджетного перевізника Buta Airways. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Лоукостер буде літати за маршрутом Баку-Львів. Першим рейсом прибув 51 пасажир, у зворотному напрямку вирушили 64 пасажира. Рейси виконуються на літаку Еmbraer 190.

В подальшому протягом зимового сезону польоти до Львова виконуватимуться по понеділках і четвергах. Мінімальний тариф в одну сторону становить 29 євро.

В аеропорту нагадали, що протягом декількох років за маршрутом Баку-Львів літав Azаl Airlines. Але ці рейси припинялися на зимовий сезон. В цьому році авіакомпанія вирішила змінити політику і передала виконання рейсів своєї дочірньої компанії Buta Airways.

РБК-Україна писало, що український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси з Києва в Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія)

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест.

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