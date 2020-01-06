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Італійський лоукостер скасував рейси з України

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 21:59
Італійський лоукостер скасував рейси з України
Фото: літак компанії Ernest Airlines (facebook.com/LvivAirport)

Лоукостер скасував рейси з Києва, Львова та Одеси

Італійська лоукост компанія Ernest Airlines скасувала чотири рейси з Києва, Львова і Одеси за останні два дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що 5 січня був скасований рейс EG 544 з Одеси в Рим, 6 січня - рейси EG 236 з Києва в Рим, EG 498 з Києва в Мілан і EG 278 зі Львова в Неаполь.

Також зазначається, що з чотирьох літаків, що входять у флот Ernest Airlines, відразу два оговталися в аеропорти, ніяк не пов'язані з маршрутною мережею лоукосту.

Нагадаємо, в кінці грудня в Італії призупинили ліцензію лоукостера Ernest Airlines, що здійснює рейси в Україну. Авіакомпанія з 13 січня не зможе здійснювати рейси і продавати квитки.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку зі страйком бортпровідників дочірньої компанії німецького концерну Lufthansa скасовано понад 170 рейсів на період з 30 грудня по 1 січня.

Крім цього повідомлялося, що український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси з Києва в Лісабон (Португалія) і Тирана (Албанія). Повідомляється, що польоти в Лісабон стартують з 29 березня. В Тирану польоти стартують з 30 травня.

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