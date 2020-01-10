ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 11:42
Україна просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Офіс прокурора звернувся з проханням надати наявну у канадської сторони інформацію

Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Офіс Генерального прокурора звернувся з проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінальної виробництва за фактом авіакатастрофи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.

"Можливо, це було ненавмисно", - сказав сьогодні Трюдо, додавши, що в розслідуванні повинні брати участь міжнародні партнери.

Додамо, офіційний Тегеран для розслідування авіакатастрофи літака МАУ попросив Канаду передати дані про можливий ракетний обстріл. З такою заявою представник іранського МЗС виступив після слів прем'єра Канади Джастіна Трюдо про те, що український літак збила іранська ракета.

Іран просить Канаду передати дані про ракетний обстріл літака МАУ Канада готова допомагати в розслідуванні катастрофи літака під Тегераном
Новини України Канада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся