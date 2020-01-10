Україна просить Канаду передати інформацію про обставини катастрофи МАУ

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Офіс прокурора звернувся з проханням надати наявну у канадської сторони інформацію

Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони з приводу наявної інформації про обставини авіакатастрофи українського літака в Ірані. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Офіс Генерального прокурора звернувся з проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінальної виробництва за фактом авіакатастрофи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран випадково збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.

"Можливо, це було ненавмисно", - сказав сьогодні Трюдо, додавши, що в розслідуванні повинні брати участь міжнародні партнери.

Додамо, офіційний Тегеран для розслідування авіакатастрофи літака МАУ попросив Канаду передати дані про можливий ракетний обстріл. З такою заявою представник іранського МЗС виступив після слів прем'єра Канади Джастіна Трюдо про те, що український літак збила іранська ракета.