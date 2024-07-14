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10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Неділя 14 липня 2024 09:00
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10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою Віктор Павлік і Оля Полякова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Знаменитості часто вирізняються незвичайним зростом - від дуже низького до гігантського. Вони вміло використовують свої природні дані в кар'єрі.

Про кого йде мова - дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Віктор Павлік

Зріст співака Віктора Павліка - 163 см. У школі він почувався ніяково через це, але згодом став мріяти про зустріч із високою дівчиною, щоб "пробігти між її ніг". Про це він розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій у шоу "Світське життя", яка була вищою за нього на голову.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Віктор Павлік з Катериною Осадчею (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Вікторія Булітко

Гумористка та співачка Вікторія Булітко має зріст, як у дюймовочки, - 154 сантиметри. І з приводу цього вона зовсім не комплексує.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловій

А ось ця артистка вища за Булітко всього на один сантиметр.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

Наталя Могилевська

Важко повірити, але Наталя Могилевська має зріст лише 162 сантиметри.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​​​​​​)

Монатік

Співак, зріст якого становить 164 сантиметри, ніколи не намагався цього приховати - стилісти одягали його у вільний одяг і великі капелюхи, через що Дмитро Монатік здавався ще нижчим. Однак це не завадило йому побудувати блискучу кар'єру.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Полякова, Єфросініна, Нікітюк

Співачка та дві ведучі є справжніми довгоногими теледівами. У всіх зріст становить 180 сантиметрів, а в Олі Полякової рекордна довжина ніг - 126 сантиметрів.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Маша Єфросиніна, Оля Полякова і Леся Нікітюк (фото: соцмережі зірок)

Потап

А ось Потап вважається справжнім велетнем. Зріст у нього - 195 сантиметрів.

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Алла Костромічова

Супермодель, безумовно, дуже висока - 179 сантиметрів. Однак завдяки своїм параметрам і вдало підібраному одягу вона здається ще вищою. Ми впевнені, що багато глядачок "Супермоделі по-українськи" вважали, що сувора Алла має зріст не менше 185 сантиметрів

10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою

Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla​​​​​​​)

Раніше ми розповідали про 5 українських зірок, які приховують своїх коханих.

Також писали про зірок, які повернулися до російської мови.

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