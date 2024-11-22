Не 10 тысяч. Названо количество шагов, которое нужно проходить за день людям 50+
Оставаться активным и двигаться в течение дня важно в любом возрасте, но особенно после 50 лет, когда регулярные физические упражнения являются ключевыми для предотвращения саркопении и поддержания здоровья костей.
Сколько шагов необходимо ежедневно проходить людям 50+, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science Daily.
Сколько должны ходить каждый день люди 50+
Хотя 10 тысяч - это число, обычно рекламируемое как идеальное для здоровья и хорошего самочувствия, оказалось, что вам не нужно делать такое количество шагов в день.
Исследование, проведенное Brigham and Women's Hospital, показало, что в выполнении всего 4400 шагов в день связано со значительной пользой для здоровья и меньшим риском смерти.
Причем риск уменьшается с большим количеством шагов и достигает 7500 шагов в день.
"Прохождение 10 000 шагов в день может показаться очень тяжелым. Но мы обнаружили, что даже умеренное увеличение количества шагов связано со значительно более низкой смертностью среди пожилых женщин. Наше исследование способствует растущему пониманию важности физической активности для здоровья, уточняет количество шагов, связанных со снижением смертности", - рассказала эпидемиолог отдела превентивной медицины И-Мин Ли.
Физические упражнения важны не только для физического здоровья в краткосрочной перспективе. Исследования показывают, что люди, живущие в "голубых зонах" (зоны с долгожителями), двигаются в течение дня. Даже скорая одночасовая прогулка может изменить ситуацию.
Ходить очень важно. Например, выберите кафе или ресторан в пятнадцати минутах от вашей работы и обязательно ходите туда дважды в день. Этого можно достичь в выходные, гуляя пешком, а не передвигаясь на авто.
Напомним, что тренер назвал три упражнения для плоского живота.
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