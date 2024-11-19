Скручивания не помогут. Тренер назвал три упражнения для плоского живота

Известный британский тренер сообщил, что для того, чтобы иметь хороший и красивый пресс, не нужно делать такое популярное упражнение как скручивание. Оно в этом не поможет.

Какие же физические упражнения более действенны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тренера Джеймса Стирлинга.

Почему сильный пресс важен?

Основная зона, которую также называют пояснично-тазово-вертлужным комплексом (LPHC), стабилизирует верхнюю и нижнюю часть тела, улучшая осанку, поддерживая подвижность и предотвращая травмы.

Если вы предпочитаете наращивание мышцы пресса и формирование мышцы без косметических процедур, Стирлинг рекомендует святую троицу целенаправленных упражнений.

Перетягивание гантелей

Перетягивание гантелей является хорошим упражнением для увеличения силы бедер, ягодиц и коры. Для начала возьмите высокую доску с гантелью, гирю или другим отягощенным предметом, расположенным вне одной из ваших рук.

Используя противоположную руку, протянитесь под тело, чтобы схватить вес. Держите бедра и туловище неподвижно, перетяните вес по земле и расположите его вне тянущей рукой. Повторите с другой стороны и продолжайте дежурить в течение 40 секунд.

Опускание ног к полу

Ложитесь на пол, поднимите ноги и образуйте угол 90 градусов. Равномерно опускайте по одной ноге вниз, до тех пор пока не почувствуете пресс.

Боковая планка

Для начала лягте на бок, согнув колени. Затем обопритесь верхней частью тела на локоть и приподнимите бедра от пола. Напрягите кор и ягодицы, чтобы тело оставалось прямым и неподвижным. Стирлинг рекомендует выполнять каждое упражнение в течение 40 секунд.