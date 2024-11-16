Врач рассказала, можно ли заниматься спортом людям 65+
Нужно ли заниматься физической активностью пожилым людям? Уместны ли вообще тренировки в этом возрасте? Как активность отразится на организме?
На этот вопрос ответила РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.
Полезна ли физическая активность для пожилых людей?
Медик рассказала, что физическая активность полезна абсолютно для всех и особенно для пожилых людей.
Согласно рекомендациям ESC, все взрослые должны заниматься не менее 150-300 минут аэробной нагрузки средней интенсивности в неделю.
"Для получения дополнительной пользы рекомендуется дважды в неделю умеренной интенсивности упражнения для укрепления мышц с привлечением всех основных групп мышц", - рассказала Елена.
Эксперт уточнила, что для взрослых старше 65 лет рекомендуется еще и дополнительное участие в различных многокомпонентных активностях три или более раз в неделю, сосредотачиваясь на упражнениях на баланс и силовых тренировках средней или (при отсутствии противопоказаний) большей интенсивности.
"Это повышает функциональную способность и предотвращает падения, идеально подойдет йога, тай чи, стретчинг. Конечно, если у людей есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо обсудить с врачом уровень и тип нагрузки", - резюмировала кардиолог.
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