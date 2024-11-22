Не 10 тисяч. Названа кількість кроків, яку потрібно проходити за день людям 50+

Залишатися активним і рухатися протягом дня важливо в будь-якому віці, але особливо після 50 років, коли регулярні фізичні вправи є ключовими для запобігання саркопенії та підтримки здоров’я кісток. Ходьба - одна з найкращих вправ для людей старше 50.

Скільки мають ходити щодня люди 50+

Хоча 10 тисяч - це число, яке зазвичай рекламують як ідеальне для здоров’я та гарного самопочуття, виявилося, що вам не потрібно робити таку кількість кроків на день.

Дослідження, проведене Brigham and Women's Hospital, показало, що виконання лише 4400 кроків на день пов’язане зі значною користю для здоров’я та меншим ризиком смерті.

Причому ризик зменшується з більшою кількістю кроків і досягає 7500 кроків на день.

"Проходження 10 000 кроків на день може здатися дуже важким. Але ми виявили, що навіть помірне збільшення кількості кроків пов’язане зі значно нижчою смертністю серед літніх жінок. Наше дослідження сприяє зростаючому розумінню важливості фізичної активності для здоров’я, уточнює кількість кроків, пов’язаних зі зниженням смертності", - розповіла епідеміолог відділу превентивної медицини І-Мін Лі.

Фізичні вправи важливі не тільки для фізичного здоров’я в короткостроковій перспективі. Дослідження показують, що люди, які живуть у "блакитних зонах" (зони з довгожителями), рухаються протягом дня. Навіть швидка одногодинна прогулянка може змінити ситуацію.

Ходити дуже важливо. Наприклад, виберіть кав’ярню чи ресторан за п’ятнадцять хвилин від вашої роботи та обов’язково ходіть туди двічі на день. Цього також можна досягти у вихідні, гуляючи пішки, а не пересуваючись на авто.