Чем отличается рекрутинг от ТЦК и как добровольно записаться в армию
Украинцы могут мобилизоваться в армию не только в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), но и онлайн и в рекрутинговых центрах. Более того, мобилизация через рекрутинг имеет свои преимущества.
В чем разница между ТЦК и рекрутингом и как добровольно записаться в ВСУ, - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались публикации Минобороны и заявления украинских чиновников.
Содержание
- Чем отличается ТЦК от рекрутинга
- Как мобилизоваться через рекрутинг
- Где найти центры рекрутинга. Список адресов
Чем отличается ТЦК от рекрутинга
Прошлой осенью Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала украинцам дали возможность записываться в армию через рекрутинговые сайты. А позже в городах Украины начали открываться центры рекрутинга, куда военнообязанные могут прийти физически.
Цель этого проекта, как объясняли в Минобороны, состоит в том, чтобы дать украинцам возможность самостоятельно выбирать, в какое подразделение, род войск и на какую должность мобилизоваться.
Именно это и является главным преимуществом и отличим рекрутинга от мобилизации через ТЦК, где после получения повестки военнообязанные фактически не решают, где будут служить и на какой должности.
"Наша задача - сделать все возможное, чтобы человек, который идет служить на конкретную должность в конкретную воинскую часть, действительно туда попал. Собственно, для этого и есть эта инициатива", - объяснял Алексей Бежевец, координатор рекрутинга в украинскую армию Министерства обороны.
Как мобилизоваться через рекрутинг
У украинцев есть несколько вариантов, как мобилизоваться в армию через рекрутинг. Первый - онлайн, второй - через центры рекрутинга в городах Украины.
На сегодняшний день Минобороны сотрудничает с онлайн-площадками по поиску работы, через которые украинцы могут подать заявку в украинскую армию. Это LobbyX, work.ua, robota.ua, olx и Единый портал вакансий Государственной службы занятости.
Чтобы мобилизоваться онлайн, достаточно открыть один из этих сайтов, выбрать желаемый род войск и специальность, после чего платформа покажет имеющиеся сегодня вакансии. Затем нужно выбрать желаемое подразделение и отправить свое резюме. После этого остается только ждать ответа.
Другой вариант - прийти в рекрутинговый центр. Там работают рекрутеры, которые могут предоставить информацию о вакансиях в армии, проконсультировать и провести профориентационные тесты. Рекрутеры также будут сопровождать весь процесс до назначения военнообязанного на должность в армии.
Важным моментом является то, что рекрутинговые центры не связаны с ТЦК и работают там гражданские лица. А значит - в рекрутинговых центрах не вручают повестки тем, кто приходит туда узнать информацию или найти желаемое место в армии.
В общем, алгоритм зачисления на военную службу через рекрутинг выглядит так:
Где найти центры рекрутинга. Список адресов
По состоянию на сегодняшний день в Украине уже работают 20 рекрутинговых центров. В частности, в семи областных центрах.
Киев
Адрес: просп. Воздушных сил, 41.
Электронная почта: military.hub@kyivcity.gov.ua
График работы:
- понедельник 09:00 – 18:00
- вторник 09:00 – 18:00
- среда 09:00 – 18:00
- четверг 09:00 – 18:00
- пятница 09:00 – 18:07
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Львов
Адрес: ЦНАП, ул. Костя Левицкого, 67
Электронная почта: rekrutynh@lvivcity.gov.ua
Телефон: +380673001563
График работы:
- понедельник 09:00 – 18:00
- вторник 09:00 – 18:00
- среда 09:00 – 18:00
- четверг 09:00 – 18:00
- пятница 09:00 – 16:00
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Харьков
Электронная почта: dozvil@dozvil.kh.ua
Телефон: 0-800-300-441
Днепр
Адрес: ЦНАП, проспект Слобожанский, 8
Электронная почта: rekrutdnipro@ukr.net
Телефон: +380660733478
График работы:
- понедельник 08:00 – 17:00
- вторник 08:00 – 17:00
- среда 08:00 – 17:00
- четверг 08:00 – 17:00
- пятница 08:00 – 15:45
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Адрес: площадь Шевченко, 7
Телефон: +380660733483
График работы:
- понедельник 09:00 – 17:00
- вторник 09:00 – 17:00
- среда 09:00 – 17:00
- четверг 09:00 – 17:00
- пятница 09:00 – 17:00
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Запорожье
Адрес: ЦНАП, бульвар Центральный, 27
Электронная почта: centrrekrutingu@gmail.com
Телефон: +380988350904, +380661831075
График работы:
- понедельник 08:00 – 17:00
- вторник 08:00 – 17:00
- среда 08:00 – 17:00
- четверг 08:00 – 17:00
- пятница 08:00 – 15:45
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Полтава
Адрес: Центр Дія, ул. Соборности 45А
График работы:
- понедельник 08:00 – 17:00
- вторник 08:00 – 17:00
- среда 08:00 – 17:00
- четверг 08:00 – 17:00
- пятница 08:00 – 17:00
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
Ужгород
Адрес: пл. Почтовая, 3
Электронная почта: recruiting@rada-uzhgorod.gov.ua
Телефон: +380957489315
График работы:
- понедельник 09:00 – 16:00
- вторник 09:00 – 16:00
- среда 09:00 – 16:00
- четверг 09:00 – 16:00
- пятница 08:00 – 13:00
- суббота – закрыто
- воскресенье – закрыто
С адресами рекрутинговых центров в других городах Украины можно ознакомиться на сайте Министерства обороны по ссылке.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, к каким изменениям в мобилизации украинцам следует готовиться в мае.
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