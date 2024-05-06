Чем отличается рекрутинг от ТЦК и как добровольно записаться в армию

Украинцы могут мобилизоваться в армию не только в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), но и онлайн и в рекрутинговых центрах. Более того, мобилизация через рекрутинг имеет свои преимущества.

В чем разница между ТЦК и рекрутингом и как добровольно записаться в ВСУ, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Чем отличается ТЦК от рекрутинга

Как мобилизоваться через рекрутинг

Где найти центры рекрутинга. Список адресов

Чем отличается ТЦК от рекрутинга

Прошлой осенью Министерство обороны Украины запустило проект рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала украинцам дали возможность записываться в армию через рекрутинговые сайты. А позже в городах Украины начали открываться центры рекрутинга, куда военнообязанные могут прийти физически.

Цель этого проекта, как объясняли в Минобороны, состоит в том, чтобы дать украинцам возможность самостоятельно выбирать, в какое подразделение, род войск и на какую должность мобилизоваться.

Именно это и является главным преимуществом и отличим рекрутинга от мобилизации через ТЦК, где после получения повестки военнообязанные фактически не решают, где будут служить и на какой должности.

"Наша задача - сделать все возможное, чтобы человек, который идет служить на конкретную должность в конкретную воинскую часть, действительно туда попал. Собственно, для этого и есть эта инициатива", - объяснял Алексей Бежевец, координатор рекрутинга в украинскую армию Министерства обороны.

Как мобилизоваться через рекрутинг

У украинцев есть несколько вариантов, как мобилизоваться в армию через рекрутинг. Первый - онлайн, второй - через центры рекрутинга в городах Украины.

На сегодняшний день Минобороны сотрудничает с онлайн-площадками по поиску работы, через которые украинцы могут подать заявку в украинскую армию. Это LobbyX, work.ua, robota.ua, olx и Единый портал вакансий Государственной службы занятости.

Чтобы мобилизоваться онлайн, достаточно открыть один из этих сайтов, выбрать желаемый род войск и специальность, после чего платформа покажет имеющиеся сегодня вакансии. Затем нужно выбрать желаемое подразделение и отправить свое резюме. После этого остается только ждать ответа.

Другой вариант - прийти в рекрутинговый центр. Там работают рекрутеры, которые могут предоставить информацию о вакансиях в армии, проконсультировать и провести профориентационные тесты. Рекрутеры также будут сопровождать весь процесс до назначения военнообязанного на должность в армии.

Важным моментом является то, что рекрутинговые центры не связаны с ТЦК и работают там гражданские лица. А значит - в рекрутинговых центрах не вручают повестки тем, кто приходит туда узнать информацию или найти желаемое место в армии.

В общем, алгоритм зачисления на военную службу через рекрутинг выглядит так:

Где найти центры рекрутинга. Список адресов

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже работают 20 рекрутинговых центров. В частности, в семи областных центрах.

Киев

Адрес: просп. Воздушных сил, 41.

Электронная почта: military.hub@kyivcity.gov.ua

График работы:

понедельник 09:00 – 18:00

вторник 09:00 – 18:00

среда 09:00 – 18:00

четверг 09:00 – 18:00

пятница 09:00 – 18:07

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Львов

Адрес: ЦНАП, ул. Костя Левицкого, 67

Электронная почта: rekrutynh@lvivcity.gov.ua

Телефон: +380673001563

График работы:

понедельник 09:00 – 18:00

вторник 09:00 – 18:00

среда 09:00 – 18:00

четверг 09:00 – 18:00

пятница 09:00 – 16:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Харьков

Электронная почта: dozvil@dozvil.kh.ua

Телефон: 0-800-300-441

Днепр

Адрес: ЦНАП, проспект Слобожанский, 8

Электронная почта: rekrutdnipro@ukr.net

Телефон: +380660733478

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 15:45

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Адрес: площадь Шевченко, 7

Телефон: +380660733483

График работы:

понедельник 09:00 – 17:00

вторник 09:00 – 17:00

среда 09:00 – 17:00

четверг 09:00 – 17:00

пятница 09:00 – 17:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Запорожье

Адрес: ЦНАП, бульвар Центральный, 27

Электронная почта: centrrekrutingu@gmail.com

Телефон: +380988350904, +380661831075

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 15:45

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Полтава

Адрес: Центр Дія, ул. Соборности 45А

График работы:

понедельник 08:00 – 17:00

вторник 08:00 – 17:00

среда 08:00 – 17:00

четверг 08:00 – 17:00

пятница 08:00 – 17:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

Ужгород

Адрес: пл. Почтовая, 3

Электронная почта: recruiting@rada-uzhgorod.gov.ua

Телефон: +380957489315

График работы:

понедельник 09:00 – 16:00

вторник 09:00 – 16:00

среда 09:00 – 16:00

четверг 09:00 – 16:00

пятница 08:00 – 13:00

суббота – закрыто

воскресенье – закрыто

С адресами рекрутинговых центров в других городах Украины можно ознакомиться на сайте Министерства обороны по ссылке.