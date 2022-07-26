10 неймовірних літаків, які коли-небудь існували

Знаходячись в аеропорті, ви могли помітити, що більшість літаків однотипні та мають схожу конструкцію. Але не всі схожі на Boeing 747 або Airbus A320.

Найбільший літак у світі

"Мрія" йде на зліт (фото: Facebook)

Це Ан-225, який був найбільшим літаком у світі, поки "армія наркоманів та безхатьків" не знищила "Мрію" у лютому 2022 року. " Мрія" мала довжину 84 метри та важила 285 000 кг. Літак був дуже популярний серед любителів авіації, які приходили подивитися на зліт і посадку цього гіганта.

Окрім того, літаку належать численні рекорди, серед яких рекорд швидкості польоту за 2000-кілометровим замкненим маршрутом з вантажем 155 т - 815,09 км/г та рекорд висоти польоту з цим вантажем - 12430 м.

Зазначається, що після нашої перемоги "Мрія" буде відбудована.

Найменший літак у світі

Маленький "джміль" у гаражі (фото: Facebook)

Після того, як ми показали вам найбільший літак у світі, ми, звичайно, повинні показати вам і найменший . Це Starr Bumble Bee II. Він названий на честь джмеля, чиї крила здаються занадто малими, щоб витримати його вагу. Те саме можна сказати й про цей літак, розмах його крил становить лише 2 метри.

Літак був побудований в 1988 році інженером Робертом Старром, який мав намір побити попередній рекорд. На жаль, "джміль" виявився дуже нестабільним і розбився у тому ж 1988 році, серйозно поранивши Роберта Старра, який, на щастя вижив та повністю одужав.

Літак "Кит"

Airbus BelugaXL (фото: Facebook)

Це Airbus BelugaXL, варіант стандартного літака Airbus. Він був модифікований для перевезення величезних вантажів, таких як деталі літаків і військові транспортні засоби.

Офіційно його називали супертранспортером, але він швидко отримав прізвисько "Білуга" за схожість з китом. Відтоді це прізвисько було прийнято, як офіційна назва літака.

Військове НЛО США

Військова літаюча тарілка (фото: Facebook)

Цей літак VTOL (літак вертикального зльоту та посадки) був розроблений як частина суворо конфіденційного, секретного військового проекту США в перші роки холодної війни. Дивину назвали " Avrocar ". На думку більшості людей, літак дуже схожий на корабель прибульців з фантастичних фільмів. Може, це він і є?

"Avrocar" мав функціонувати як літак, схожий за параметрами на винищувач та гелікоптер водночас. На жаль, виробництво було скасовано в 1961 році.

Летючий човен

Найбільший літак-корабель (фото: Facebook)

Цей неймовірний літак Dornier Do X був найбільшим і найважчим летючим човном, коли його вперше випустили в 1929 році. Літак був побудований німецькими інженерами та користувався надзвичайною популярністю серед публіки.

На жаль, комерційного застосування для нього не знайшлося. Н изка аварій (на щастя, жодна з них не була смертельною), призвели до призупинення виробництва.

Летючий джип

"Летючий джип" в повітрі (фото: Facebook)

Цей божевільний на вигляд літак - Curtiss-Wright VZ-7. Він мав злітати та приземлятися вертикально. На той час подібний тип апаратів називали "летючими джипами".

Врешті-решт, далі дослідів справа не зайшла, хоча він й показав хороші результати. Було побудовано лише два екземпляри за увесь час, допоки у 1960 році проект не закрили.

"Жук"

Дослідний зразок "Жука" (фото: Facebook)

Це SNECMA Coléoptère, що в перекладі з французької означає "жук". Був побудований лише один екземпляр. Він мав злітати та приземлятися вертикально, як VTOL, щоб не займати багато місця. Його вважали літаком майбутнього, оскільки він не мав крил.

На жаль, єдиний прототип був знищений під час випробовувань. Виробництво другого "Жука" так і не було розпочато.

Аероцикл

Випробувальний політ Aerocycle (фото: Facebook)

Летюча платформа "Aerocycle" була створена для армії США, як розвідувальний пілотований дрон. Його вперше випробували 1955 році. Він був розроблений для польоту зі швидкістю до 70 миль на годину.

Передбачалося навчання солдата пілотуванню лише за 20 хвилин, перш ніж він зможе ним користуватися. Але платформа виявилася надто ненадійною під час перших випробувальних польотів, і проект був залишений.

Танк з крилами

Ілюстративне зображення літака-танка (фото: Facebook)

Цей літак радянського виробництва, Калінін К-7, насправді більше танк, ніж літак. Літак був побудований в 1931 році в Радянському Союзі, та став символом гігантоманії та майбутнього усього Союзу. Адже під час випробувань розбився. Його розробка була припинена в 1935 році.

Атомний небесний готель

Концепція летючого готелю (фото: Facebook)

Цей літак наразі немає своєї історії, тому що знаходиться у розробці. Згідно концепції, можна подумати, що це літак з наукової фантастики. Але враховуючи сучасні технології усе можливо.