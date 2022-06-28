Гігантський атомний "літаючий готель", який ніколи не приземлятиметься: як він виглядає

Показали новий амбітний атомний проєкт літаючого готелю "Sky Cruise", який побудований так, що має 20 ядерних двигунів і може перевозити 5000 пасажирів.

Готель Sky Cruise буде повністю автономним і не потрібно, щоб пілоти керували ним.

Він буде пілотований штучним інтелектом, який має 20 двигунів, що працюють за допомогою ядерного синтезу та призначений ніколи не приземлятися.

Літаючий г отель "Sky Cruise" (фото: Хашем Алгайлі / Youtube)

Замість цього звичайні авіалайнери переправляли б пасажирів до та з Sky Cruise, і навіть усі поточні ремонти літака проводилися б у польоті.

У готелі в небі тільки буде персонал, який обслуговуватиме торговий центр на борту, а саме басейни, тренажерні зали та кінотеатри.

Хашем Алгайлі, який створив детальний макет літака-монстра, каже, що небесний круїз на атомній енергії "може стати майбутнім транспорту".

Поки що немає дати запуску літаючого готелю, але він викликав неабиякий резонанс у соціальних мережах.