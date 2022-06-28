Гігантський атомний "літаючий готель", який ніколи не приземлятиметься: як він виглядає
Показали новий амбітний атомний проєкт літаючого готелю "Sky Cruise", який побудований так, що має 20 ядерних двигунів і може перевозити 5000 пасажирів.
Про це повідомляє Metro.
Готель Sky Cruise буде повністю автономним і не потрібно, щоб пілоти керували ним.
Він буде пілотований штучним інтелектом, який має 20 двигунів, що працюють за допомогою ядерного синтезу та призначений ніколи не приземлятися.
Літаючий готель "Sky Cruise" (фото: Хашем Алгайлі/ Youtube)
Замість цього звичайні авіалайнери переправляли б пасажирів до та з Sky Cruise, і навіть усі поточні ремонти літака проводилися б у польоті.
У готелі в небі тільки буде персонал, який обслуговуватиме торговий центр на борту, а саме басейни, тренажерні зали та кінотеатри.
Хашем Алгайлі, який створив детальний макет літака-монстра, каже, що небесний круїз на атомній енергії "може стати майбутнім транспорту".
Поки що немає дати запуску літаючого готелю, але він викликав неабиякий резонанс у соціальних мережах.
Літаючий готель "Sky Cruise" (фото: Хашем Алгайлі/ Youtube)
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