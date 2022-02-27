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При ворожому обстрілі Гостомеля знищений АН-225 Мрія

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Гостомель, Неділя 27 лютого 2022 16:57
При ворожому обстрілі Гостомеля знищений АН-225 Мрія Фото: у Гостомелі знищений АН-225 Мрія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, знищений один з найбільших і потужних літаків у світі українського виробництва АН-225 Мрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укроборонпром.

Російські окупанти знищили флагман української авіації - легендарний АН-225 Мрія. Це сталося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де знаходився літак.

Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме більше п'яти років. Україна докладе всіх зусиль, щоб ці роботи оплатила держава-агресор.

При ворожому обстрілі Гостомеля знищений АН-225 Мрія

"Це був найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Росія, можливо, знищила нашу "Мрію". Але вони ніколи не зможуть зруйнувати нашу мрію про сильну, вільну та демократичну європейську державу. Ми переможемо!", - додав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стежити за актуальними новинами про події в Україні можна в нашій онлайн-трансляції.

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