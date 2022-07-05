Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди
Незвична архітектура, обсерваторія на даху, чудернацькі надбудови та тому подібне завжди звертають увагу серед однотипних домівок у приватному секторі. Але є й такі, що виділяються на фоні незвичних будинків
Відомий американський блогер Beast Reacts, зібрав топ незвичних та цікавих будинків у світі. Давайте, разом на них поглянемо.
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Будинок догоридригом
Починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи меблями всередині - все перевернуто з ніг на голову. Будинок стоїть на даху, а в середині будинку вам доведеться ходити по стелі.
Будинок догоридригом (скрін з відео Beast Reacts)
Будинок догоридригом зсередини (скрін з відео Beast Reacts)
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Будинок скейтпарк
Усе в цьому будинку створене для комфортного пересування на скейті, більше того є спеціальні конструкції для практикування складних елементів.
Скейтпарк у домі (скрін з відео Beast Reacts)
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Кам'яний будинок
Зі сторони може здатись, що це декілька великих валунів на пагорбі, але ні - це доволі оригінальний та складний фасад будинку.
Кам'яний будинок (скрін з відео Beast Reacts)
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Церква, перероблена під будинок
Інтеграція церковної архітектури під сучасний дизайн та потреби виглядає дуже незвично.
Будинок у церкві зсередини (скрін з відео Beast Reacts)
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"Вперед та вгору"
Будинок з однойменного мультфільму, на якому головні герої улетіли далеко від реального світу.
Будинок вперед та вгору (скрін з відео Beast Reacts)
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Білий дім
Зовні - це точна копія білого дому у Вашингтоні. Мабуть, в такому будинку діти звертаються до батька - Містере Президент.
Білий дім (скрін з відео Beast Reacts)
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Прянична хатинка
Напевно такий дім є мрією для кожного обожнювача солодкого, але навряд він з їстівних матеріалів...
Пряничний будиночок (скрін з відео Beast Reacts)
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Довгий скляний будинок
Цей будинок посеред пустелі, немає фундаменту, але повністю автономний та технологічний. "Фішкою" є незвична форма, конструкція та скляні стіни.
Скляний будинок зовні (скрін з відео Beast Reacts)
Скляний будинок зсередини (скрін з відео Beast Reacts)
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Будинок з крамницею відеопрокату
Фанат відеопрокатів вирішив увіковічити вже давно неактуальний бізнес, тому створив власну крамницю у себе вдома.
Відеопрокат вдома (скрін з відео Beast Reacts)
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Рай для котів
Любитель пухнастих та муркотящих створив у своєму будинку усі умови для життя своїх улюбленців. Мабуть, його коти найщасливіші у світі.
Котики на одній з локацій у будинку (скрін з відео Beast Reacts)
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Ігроленд на горищі
Чолов'яга вирішив переробити вентиляцію під гірку, яка веде у гральну кімнату для дітей. Ще одною крутою фішкою є вихід з ігрової кімнати через холодильник на кухні.
Гірка у вентиляції (скрін з відео Beast Reacts)
Вихід з холодильника (скрін з відео Beast Reacts)
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Печера Бетмена
Справжній Бетмен живе серед нас. Не можемо стверджувати, що він рятує людей, але в нього є власне секретне укриття з костюмом Бетмена.
Схованок бетмена (скрін з відео Beast Reacts)
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Будинок-черевик
Дуже незвичний та потішний будиночок у вигляді мультиплікаційного черевика. Зсередини він має не менш цікаву форму, але все виглядає дуже затишно.
Будинок черевик (скрін з відео Beast Reacts)
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Будинок-аеропорт
Ентузіаст побудував собі будинок у вигляді справжнього аеропорту, навіть літак стоїть біля термінала.
Будинок-аеропорт зовні (скрін з відео Beast Reacts)
Літак на ґанку (скрін з відео Beast Reacts)
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Будинок з лего
Усе в цьому будинку побудоване зі шматочків конструктора лего, це дійсно вражає.
Будинок з лего зовні (скрін з відео Beast Reacts)
Раніше ми писали, як виглядає дім на колесах за два мільйони доларів.
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