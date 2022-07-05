Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди

Незвична архітектура, обсерваторія на даху, чудернацькі надбудови та тому подібне завжди звертають увагу серед однотипних домівок у приватному секторі. Але є й такі, що виділяються на фоні незвичних будинків

Відомий американський блогер Beast Reacts, зібрав топ незвичних та цікавих будинків у світі. Давайте, разом на них поглянемо.

Будинок догоридригом

Починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи меблями всередині - все перевернуто з ніг на голову. Будинок стоїть на даху, а в середині будинку вам доведеться ходити по стелі.

Будинок догоридригом (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок догоридригом зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок скейтпарк

Усе в цьому будинку створене для комфортного пересування на скейті, більше того є спеціальні конструкції для практикування складних елементів.

Скейтпарк у домі (скрін з відео Beast Reacts)

Кам'яний будинок

Зі сторони може здатись, що це декілька великих валунів на пагорбі, але ні - це доволі оригінальний та складний фасад будинку.

Кам'яний будинок (скрін з відео Beast Reacts)

Церква, перероблена під будинок

Інтеграція церковної архітектури під сучасний дизайн та потреби виглядає дуже незвично.

Будинок у церкві зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

"Вперед та вгору"

Будинок з однойменного мультфільму, на якому головні герої улетіли далеко від реального світу.

Будинок вперед та вгору (скрін з відео Beast Reacts)

Білий дім

Зовні - це точна копія білого дому у Вашингтоні. Мабуть, в такому будинку діти звертаються до батька - Містере Президент.

Білий дім (скрін з відео Beast Reacts)

Прянична хатинка

Напевно такий дім є мрією для кожного обожнювача солодкого, але навряд він з їстівних матеріалів...

Пряничний будиночок (скрін з відео Beast Reacts)

Довгий скляний будинок

Цей будинок посеред пустелі, немає фундаменту, але повністю автономний та технологічний. "Фішкою" є незвична форма, конструкція та скляні стіни.

Скляний будинок зовні (скрін з відео Beast Reacts)

Скляний будинок зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок з крамницею відеопрокату

Фанат відеопрокатів вирішив увіковічити вже давно неактуальний бізнес, тому створив власну крамницю у себе вдома.

Відеопрокат вдома (скрін з відео Beast Reacts)

Рай для котів

Любитель пухнастих та муркотящих створив у своєму будинку усі умови для життя своїх улюбленців. Мабуть, його коти найщасливіші у світі.

Котики на одній з локацій у будинку (скрін з відео Beast Reacts)

Ігроленд на горищі

Чолов'яга вирішив переробити вентиляцію під гірку, яка веде у гральну кімнату для дітей. Ще одною крутою фішкою є вихід з ігрової кімнати через холодильник на кухні.

Гірка у вентиляції (скрін з відео Beast Reacts)

Вихід з холодильника (скрін з відео Beast Reacts)

Печера Бетмена

Справжній Бетмен живе серед нас. Не можемо стверджувати, що він рятує людей, але в нього є власне секретне укриття з костюмом Бетмена.

Схованок бетмена (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок-черевик

Дуже незвичний та потішний будиночок у вигляді мультиплікаційного черевика. Зсередини він має не менш цікаву форму, але все виглядає дуже затишно.

Будинок черевик (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок-аеропорт

Ентузіаст побудував собі будинок у вигляді справжнього аеропорту, навіть літак стоїть біля термінала.

Будинок-аеропорт зовні (скрін з відео Beast Reacts)

Літак на ґанку (скрін з відео Beast Reacts)

Будинок з лего

Усе в цьому будинку побудоване зі шматочків конструктора лего, це дійсно вражає.

Будинок з лего зовні (скрін з відео Beast Reacts)