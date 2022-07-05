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Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди

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Вівторок 05 липня 2022 15:30
Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди Найбільш дивні будинки світу (колаж РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Незвична архітектура, обсерваторія на даху, чудернацькі надбудови та тому подібне завжди звертають увагу серед однотипних домівок у приватному секторі. Але є й такі, що виділяються на фоні незвичних будинків

Відомий американський блогер Beast Reacts, зібрав топ незвичних та цікавих будинків у світі. Давайте, разом на них поглянемо.

  • Будинок догоридригом

Починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи меблями всередині - все перевернуто з ніг на голову. Будинок стоїть на даху, а в середині будинку вам доведеться ходити по стелі.Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть люди

Будинок догоридригом (скрін з відео Beast Reacts)

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок догоридригом зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

  • Будинок скейтпарк

Усе в цьому будинку створене для комфортного пересування на скейті, більше того є спеціальні конструкції для практикування складних елементів.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиСкейтпарк у домі (скрін з відео Beast Reacts)

  • Кам'яний будинок

Зі сторони може здатись, що це декілька великих валунів на пагорбі, але ні - це доволі оригінальний та складний фасад будинку.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиКам'яний будинок (скрін з відео Beast Reacts)

  • Церква, перероблена під будинок

Інтеграція церковної архітектури під сучасний дизайн та потреби виглядає дуже незвично.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок у церкві зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

  • "Вперед та вгору"

Будинок з однойменного мультфільму, на якому головні герої улетіли далеко від реального світу.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок вперед та вгору (скрін з відео Beast Reacts)

  • Білий дім

Зовні - це точна копія білого дому у Вашингтоні. Мабуть, в такому будинку діти звертаються до батька - Містере Президент.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБілий дім (скрін з відео Beast Reacts)

  • Прянична хатинка

Напевно такий дім є мрією для кожного обожнювача солодкого, але навряд він з їстівних матеріалів...

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиПряничний будиночок (скрін з відео Beast Reacts)

  • Довгий скляний будинок

Цей будинок посеред пустелі, немає фундаменту, але повністю автономний та технологічний. "Фішкою" є незвична форма, конструкція та скляні стіни.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиСкляний будинок зовні (скрін з відео Beast Reacts)

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиСкляний будинок зсередини (скрін з відео Beast Reacts)

  • Будинок з крамницею відеопрокату

Фанат відеопрокатів вирішив увіковічити вже давно неактуальний бізнес, тому створив власну крамницю у себе вдома.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиВідеопрокат вдома (скрін з відео Beast Reacts)

  • Рай для котів

Любитель пухнастих та муркотящих створив у своєму будинку усі умови для життя своїх улюбленців. Мабуть, його коти найщасливіші у світі.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиКотики на одній з локацій у будинку (скрін з відео Beast Reacts)

  • Ігроленд на горищі

Чолов'яга вирішив переробити вентиляцію під гірку, яка веде у гральну кімнату для дітей. Ще одною крутою фішкою є вихід з ігрової кімнати через холодильник на кухні.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиГірка у вентиляції (скрін з відео Beast Reacts)

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиВихід з холодильника (скрін з відео Beast Reacts)

  • Печера Бетмена

Справжній Бетмен живе серед нас. Не можемо стверджувати, що він рятує людей, але в нього є власне секретне укриття з костюмом Бетмена.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиСхованок бетмена (скрін з відео Beast Reacts)

  • Будинок-черевик

Дуже незвичний та потішний будиночок у вигляді мультиплікаційного черевика. Зсередини він має не менш цікаву форму, але все виглядає дуже затишно.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок черевик (скрін з відео Beast Reacts)

  • Будинок-аеропорт

Ентузіаст побудував собі будинок у вигляді справжнього аеропорту, навіть літак стоїть біля термінала.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок-аеропорт зовні (скрін з відео Beast Reacts)

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиЛітак на ґанку (скрін з відео Beast Reacts)

  • Будинок з лего

Усе в цьому будинку побудоване зі шматочків конструктора лего, це дійсно вражає.

Найдивніші будинки у світі: ви будете вражені хатами, в яких живуть людиБудинок з лего зовні (скрін з відео Beast Reacts)

Раніше ми писали, як виглядає дім на колесах за два мільйони доларів.

Також читайте, про гігантський атомний "літаючий готель".

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