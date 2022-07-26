10 самых невероятных самолетов, которые когда-либо существовали
Находясь в аэропорту, вы могли заметить, что большинство самолетов однотипные и имеют похожую конструкцию. Но не все похожи на Boeing 747 или Airbus A320.
Читайте о 10 самых безумных самолетах - в нашем материале Styler далее.
Самый большой самолет в мире
"Мрия" идет на взлет (фото: Facebook)
Это Ан-225, который был самым большим самолетом в мире, пока "армия наркоманов и бездомных" не уничтожила "Мрию" в феврале 2022 года. "Мрия" имела длину 84 метра и весила 285 000 кг. Самолет был очень популярен среди любителей авиации, которые приходили посмотреть на взлет и посадку этого гиганта.
Кроме того, самолету принадлежат многочисленные рекорды, среди которых рекорд скорости полета по 2000-километровому замкнутому маршруту с грузом 155 тонн - 815,09 км/ч и рекорд высоты полета с этим грузом - 12430 м.
Отмечается, что после нашей победы "Мрия" будет отстроена.
Самый маленький самолет в мире
Маленький "шмель" в гараже (фото: Facebook)
После того как мы показали вам самый большой самолет в мире, мы, конечно, должны показать вам и самый маленький. Это Starr Bumble Bee II. Он назван в честь шмеля, чьи крылья кажутся слишком маленькими, чтобы выдержать его вес. То же самое можно сказать и об этом самолете, размах его крыльев составляет всего 2 метра.
Самолет был построен в 1988 году инженером Робертом Старром, который намеревался побить предыдущий рекорд. К сожалению, "шмель" оказался очень нестабильным и разбился в том же 1988 году, серьезно ранив Роберта Старра, который, к счастью выжил и полностью поправился.
Самолет "Кит"
Airbus BelugaXL (фото: Facebook)
Это Airbus BelugaXL, вариант стандартного самолета Airbus. Он был модифицирован для перевозки огромных грузов, таких как детали самолетов и военные транспортные средства.
Официально его называли супертранспортером, но он быстро получил прозвище "Белуга" за сходство с китом. С тех пор это прозвище было принято как официальное название самолета.
Военное НЛО США
Военная летающая тарелка (фото: Facebook)
Этот самолет VTOL (самолет вертикального взлета и посадки) был разработан как часть строго конфиденциального, секретного военного проекта США в первые годы холодной войны. Диковинку назвали "Avrocar". По мнению большинства людей, самолет очень похож на корабль пришельцев из фантастических фильмов. Может, это он и есть?
"Avrocar" должен был функционировать как самолет, похожий по параметрам на истребитель и вертолет одновременно. К сожалению, производство было отменено в 1961 году.
Летающий корабль
Самый большой самолет-корабль (фото: Facebook)
Этот невероятный самолет Dornier Do X был самой большой и самой тяжелой летучей лодкой, когда ее впервые выпустили в 1929 году. Самолет был построен немецкими инженерами и пользовался необычайной популярностью среди публики.
К сожалению, коммерческого применения для него не нашлось. Череда аварий (к счастью, ни одна из них не была смертельной), привела к приостановке производства.
Летающий джип
"Летающий джип" в воздухе (фото: Facebook)
Этот сумасшедший на вид самолет - Curtiss-Wright VZ-7. Он должен был взлетать и приземляться вертикально. В то время подобный тип аппаратов называли "летающими джипами".
В конце концов, дальше опытов дело не зашло, хотя он и показал хорошие результаты. Было построено только два экземпляра за все время, пока в 1960 году проект не закрыли.
"Жук"
Опытный образец "Жука" (фото: Facebook)
Это SNECMA Coléoptère, что в переводе с французского означает "жук". Был построен лишь один экземпляр. Он должен был взлетать и приземляться вертикально, как VTOL, чтобы не занимать много места. Его считали самолетом будущего, поскольку он не имел крыльев.
К сожалению, единственный прототип был уничтожен во время испытаний. Производство второго "Жука" так и не было начато.
Аэроцикл
Испытательный полет Aerocycle (фото: Facebook)
Летучая платформа "Aerocycle" была создана для армии США, как разведывательный пилотируемый дрон. Его впервые испытали 1955 году. Он был разработан для полета со скоростью до 70 миль в час.
Предполагалось обучение солдата пилотированию лишь за 20 минут, прежде чем он сможет им пользоваться. Но платформа оказалась слишком ненадежной во время первых испытательных полетов, и проект был оставлен.
Танк с крыльями
Иллюстративное изображение самолета-танка (фото: Facebook)
Этот самолет советского производства, Калинин К-7, на самом деле больше танк, чем самолет. Самолет был построен в 1931 году в Советском Союзе, и стал символом гигантомании и будущего всего Союза. Ведь во время испытаний разбился. Его разработка была приостановлена в 1935 году.
Атомный небесный отель
Концепция Летучего отеля (фото: Facebook)
Этот самолет пока не имеет своей истории, потому что находится в разработке. Согласно концепции, можно подумать, что это самолет из научной фантастики. Но учитывая современные технологии все возможно.
Этот самолет должен выполнять роль круизного лайнера, но в небе. "Сердцем" этого зверя должен стать двигатель на атомной энергии. Самолет сможет принять до 5000 гостей. Согласно замыслу, вы сможете наслаждаться видом на 360 градусов. Представьте себе, как солнце восходит среди облаков!
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