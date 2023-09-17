Идеальные оладьи по проверенному рецепту: сколько и чего нужно положить в тесто
Нежные и воздушные оладьи подойдут для завтрака или ужина. Это блюдо готовят на протяжении многих веков и сейчас оладьи едят почти во всех странах мира по своим, усовершенствованным идеям. А впервые блюдо, похожее на оладьи, приготовили в Древней Греции.
Styler РБК-Украина делится с читателями собственным проверенным рецептом оладок, которые получаются всегда.
Что вам понадобится:
- Мука - 250 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 2 ст. ложки
- Соль - 1/3 ч. ложки
- Кефир - 250 мл
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Сода - ½ ч. ложки
- Растительное масло - 5 ст. ложек
Как приготовить идеальные оладьи
Возьмите большую миску, взбейте одно яйцо с солью и постепенно добавляйте ингредиенты: сахар, теплый кефир. Хорошо вымешайте, чтобы масса стала однородной, а сахар полностью растворился.
Далее добавляем муку и снова вымешиваем до однородности. В тесто добавляем разрыхлитель и соду, тщательно все перемешиваем. Накрываем готовое тесто крышкой или пленкой и оставляем на 10 минут.
Сковороду ставим на огонь, добавляем растительное масло и начинаем выкладывать оладьи на сковороду ложкой. Постарайтесь не перемешивать на этом этапе тесто и придерживайтесь четкой пропорции: 1 ложка - 1 оладий.
Обжариваем на среднем огне до появления мелких пузырьков, потом переворачиваем и обжариваем до золотистого цвета. Готовые оладьи можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Подавайте оладьи со сметаной, вареньем или сиропом.
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