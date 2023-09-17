Идеальные оладьи по проверенному рецепту: сколько и чего нужно положить в тесто

Нежные и воздушные оладьи подойдут для завтрака или ужина. Это блюдо готовят на протяжении многих веков и сейчас оладьи едят почти во всех странах мира по своим, усовершенствованным идеям. А впервые блюдо, похожее на оладьи, приготовили в Древней Греции.

Styler РБК-Украина делится с читателями собственным проверенным рецептом оладок, которые получаются всегда.

Что вам понадобится:

Мука - 250 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - 1/3 ч. ложки

Кефир - 250 мл

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Сода - ½ ч. ложки

Растительное масло - 5 ст. ложек

Как приготовить идеальные оладьи

Возьмите большую миску, взбейте одно яйцо с солью и постепенно добавляйте ингредиенты: сахар, теплый кефир. Хорошо вымешайте, чтобы масса стала однородной, а сахар полностью растворился.

Далее добавляем муку и снова вымешиваем до однородности. В тесто добавляем разрыхлитель и соду, тщательно все перемешиваем. Накрываем готовое тесто крышкой или пленкой и оставляем на 10 минут.

Сковороду ставим на огонь, добавляем растительное масло и начинаем выкладывать оладьи на сковороду ложкой. Постарайтесь не перемешивать на этом этапе тесто и придерживайтесь четкой пропорции: 1 ложка - 1 оладий.

Обжариваем на среднем огне до появления мелких пузырьков, потом переворачиваем и обжариваем до золотистого цвета. Готовые оладьи можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Подавайте оладьи со сметаной, вареньем или сиропом.