10 актеров-мужчин, которых считали "некрасивыми" для Голливуда, а теперь они топ-звезды

Некоторым актерам приходилось бороться с предубеждениями относительно их внешности, ведь в начале карьеры им говорили, что они не соответствуют стандартам красоты Голливуда. Но эти 10 мужчин доказали, что настоящий успех зависит не только от внешнего вида, но и от таланта и решительности.

Бенедикт Камбербэтч

Несмотря на то, что Бенедикт Камбербэтч не начинал свою карьеру в Голливуде, именно роль в "Шерлоке" принесла ему международную славу. Однако на этапе отбора продюсеры BBC имели сомнения относительно его внешности, и лишь после пробной сцены выяснилось, что он идеально подходит для этой роли. Теперь актер пользуется огромной популярностью среди фанатов и критиков. Бенедикт Камбербэтч (фото: Википедия)

Майкл Джей Фокс

В начале карьеры Майкл Джей Фокс столкнулся с некоторыми трудностями из-за своей внешности и роста, которые не соответствовали требованиям для роли в "Семейных связях". Продюсер NBC даже высказывал сомнения, может ли он быть эффективным продавцом. Однако после огромного успеха шоу Фокс стал звездой благодаря франшизе "Назад в будущее", что закрепило его статус в Голливуде. Майкл Джей Фокс (фото: Википедия)

Клинт Иствуд

Иствуд, чьи роли в вестернах сделали его культовым, поначалу не получал шанса на большой успех. В 1950-х годах студия Universal разорвала с ним контракт из-за внешних недостатков, таких как непривлекательный зуб и другие физические черты. Кадр из фильма "Сыграй мне перед смертью"

Но со временем он стал символом голливудской мужественности, а его карьера достигла невероятных высот. Кадр из фильма "Крученый мяч"

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман столкнулся с критикой относительно своего внешнего вида в начале карьеры, а его родная тетя говорила, что он "недостаточно хорош" для кино. Однако роль в фильме "Выпускник" стала знаковой для его карьеры, а незаурядная внешность актера стала важной частью новой эры в Голливуде. Кадр из фильма "Выпускник"

Эндрю Гарфилд

Прежде чем стать номинантом на Оскар, Эндрю Гарфилд не смог получить роль принца Каспиана в "Хрониках Нарнии", поскольку продюсеры считали, что он недостаточно привлекателен для этой роли. Однако со временем Гарфилд доказал свое величие, став одним из самых высокооплачиваемых актеров благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Человек-паук". Кадр из фильма "Человек-паук"

Дональд Сазерленд

В начале своей карьеры Дональд Сазерленд не считал себя привлекательным, и даже его мать высказывала сомнения относительно его внешности. Однако это не помешало ему стать звездой Голливуда и играть в фильмах лучших режиссеров мира. Дональд Сазерленд (фото: Википедия)

Роберт Паттинсон

Когда Роберт Паттинсон получил роль вампира Эдварда Каллена в "Сумерках", продюсеры сомневались из-за его внешности. Они переживали, что он недостаточно привлекателен для главной роли, но после грандиозного успеха сериала Паттинсон стал культовой фигурой в Голливуде. Роберт Паттинсон (фото: Википедия)

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл, одна из икон Голливуда 1930-х годов, в начале своей карьеры тоже сталкивался с сомнениями из-за своих физических черт. Однако его харизма и мужская привлекательность позволили ему стать одним из величайших звезд того времени, а его образ стал эталоном мужественности на экране. Кларк Гейбл (фото: Википедия)