Одного таланта мало: 5 актеров, которые не получили роль из-за недостаточной популярности

Быть талантливым - не всегда достаточно, чтобы получить желаемую роль в кино. В Голливуде часто работает правило: чем популярнее имя, тем больше шансов попасть в большой проект. К сожалению, некоторые актеры упустили возможность сыграть знаковые роли только потому, что на момент кастинга их имена не были достаточно громкими.

Галь Гадот - "Безумный Макс: Дорога гнева"

После успешной карьеры в моделинге Галь Гадот решила попробовать себя в кино и сразу же добилась признания, сыграв в "Форсаже 4" и его двух продолжениях. Однако, несмотря на участие в популярной франшизе, ее актерская карьера оказалась в застое.

После съемок в "Форсаже 6" Гадот в течение двух лет безуспешно искала интересные роли, но получала либо отказы, либо предложения значительно более низкого уровня, чем ее предыдущие работы.

Разочаровавшись в профессии, актриса даже решила оставить кинематограф и вернуться домой. Одной из причин такого решения стала неудача на кастинге к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости". Галь Гадот (фото: instagram.com/gal_gadot)

Галь вошла в финальный список претенденток на роль Фуриосы, но уступила Шарлиз Терон, которая была значительно более узнаваемой благодаря фильмам "Монстр", "Адвокат дьявола" и "Хэнкок".

Однако судьба сделала неожиданный поворот: вскоре Гадот получила роль Дианы Принс в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Это стало для нее настолько неожиданным, что ей пришлось распаковывать чемоданы, которые она уже приготовила для возвращения домой.

Крис Пратт - "Аватар"

После съемок в сериалах "Любовь вдовца" и "Одинокие сердца" Крис Пратт начал искать более амбициозные проекты и наткнулся на кастинг в фильм "Аватар". Он стремился получить роль Джейка Салли, но быстро понял, что еще не достиг нужного уровня.

Интересно, что недостаточная узнаваемость была не единственным препятствием для Пратта. Джеймс Кэмерон нередко давал шансы малоизвестным актерам - даже Сэма Уортингтона, который в итоге получил роль, до того знали преимущественно в Австралии. Крис Пратт (фото: Википедия)

Однако основной проблемой Криса стало его физическое состояние. По собственным воспоминаниям, он имел лишний вес и сильно потел во время прослушивания. Это заметила ассистентка режиссера по кастингу, но профессионально не подала вида и дала ему шанс отыграть сцену.

Несмотря на это, Пратт понял, что не произвел впечатление и шансов на роль у него нет. Однако уже через год после кастинга к "Аватару" он получил небольшую роль в сериале "Парки и зоны отдыха". Его персонаж настолько понравился зрителям и продюсерам, что в следующих сезонах ему значительно расширили экранное время.

Николь Кидман - "Ноттинг-Хилл"

Фильмы "Дни грома", "Далеко-далеко", "Готова на все", "Моя жизнь", "Бэтмен навсегда", "Портрет леди" и "Практическая магия" - лишь часть впечатляющей карьеры Николь Кидман до 1999 года. Однако именно тогда на экраны вышел "Ноттинг-Хилл", роль в котором актриса так и не получила. Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Звезда рассказывала, что основной причиной этого стало то, что она была недостаточно известной и не обладала достаточным актерским мастерством. Об этом актриса лично рассказала Хью Гранту, признавшись, что давно мечтала с ним поработать, но каждый раз получала отказ от кастинг-директоров, продюсеров и режиссеров.

В итоге роль Анны Скотт досталась Джулии Робертс, которая, что интересно, сначала сама колебалась насчет участия в фильме. Она считала, что сюжет слишком прост и не вызовет у нее настоящего интереса.

Марго Робби - "Ангелы Чарли"

В 2011 году на телеэкраны вышел сериал "Ангелы Чарли", где главные роли исполнили молодые актрисы Минка Келли, Энни Айлонзех и Рэйчел Тейлор. Интересно, что одно из мест в этом трио могла занять Марго Робби, однако она уступала им в узнаваемости.

На тот момент Минка, Энни и Рэйчел уже имели опыт работы в популярных фильмах и сериалах, тогда как Марго только начинала свой путь в Голливуде. Ранее она снималась в Австралии, где достигла определенного успеха, но в США ее имя ничего не значило. Из-за этого на роль в "Ангелах Чарли" предпочли даже менее известных актрис из локальных проектов. Марго Робби (фото: Википедия)

Однако уже через два года ситуация кардинально изменилась - Робби сыграла в фильмах "Бойфренд из будущего" и "Волк с Уолл-стрит", которые сделали ее настоящей звездой.

Шарлиз Терон - "Шоугёлз"

Шарлиз Терон родилась в Южной Африке, и, стремясь к лучшей жизни, оказалась в США. Ее кинодебют состоялся в 1995 году с фильмом "Дети кукурузы-3: Городская жатва", но интересно, что в том же году Шарлиз могла появиться не в этом фильме, а в "Шоугёлз". Режиссер Пол Верховен выбрал для этой роли Элизабету Беркли, ведь она была более опытной актрисой с богатым опытом работы.

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Шарлиз, вероятно, расстроилась отказом, но вскоре поняла, что это было к лучшему. Карьера Элизабетты начала стремительно идти вниз после этого фильма. Пол Верховен предупреждал актрису, что такая провокационная роль может негативно сказаться на ее репутации, но Элизабетта все же согласилась на проект.

В результате, получив две "Золотые малины", она посвятила последующие годы попыткам исправить последствия своего выбора.

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