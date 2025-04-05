10 акторів-чоловіків, яких вважали "негарними" для Голлівуду, а тепер вони топ-зірки

Деяким акторам доводилося боротися з упередженнями щодо їхньої зовнішності, адже на початку кар'єри їм говорили, що вони не відповідають стандартам краси Голлівуду. Але ці 10 чоловіків довели, що справжній успіх залежить не тільки від зовнішнього вигляду, а й від таланту і рішучості.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про знаменитостей, яких “відшивали” через зовнішність, але світове визнання все змінило.

Бенедикт Камбербетч

Попри те, що Бенедикт Камбербетч не починав свою кар'єру в Голлівуді, саме роль у "Шерлокові" принесла йому міжнародну славу. Однак на етапі відбору продюсери BBC мали сумніви щодо його зовнішності, і лише після пробної сцени з’ясувалося, що він ідеально підходить для цієї ролі. Тепер актор користується величезною популярністю серед фанатів і критиків. Бенедикт Камбербетч (фото: Вікіпедія)

Майкл Джей Фокс

На початку кар'єри Майкл Джей Фокс зіштовхнувся з деякими труднощами через свою зовнішність і зріст, які не відповідали вимогам для ролі в "Сімейних зв’язках". Продюсер NBC навіть висловлював сумніви, чи може він бути ефективним продавцем. Однак після величезного успіху шоу Фокс став зіркою завдяки франшизі "Назад у майбутнє", що закріпило його статус у Голлівуді. Майкл Джей Фокс (фото: Вікіпедія)

Клінт Іствуд

Іствуд, чиї ролі у вестернах зробили його культовим, спочатку не отримував шансу на великий успіх. У 1950-х роках студія Universal розірвала з ним контракт через зовнішні недоліки, такі як непривабливий зуб та інші фізичні риси. Кадр з фільму "Зіграй мені перед смертю"

Але з часом він став символом голлівудської мужності, а його кар'єра досягла неймовірних висот. Кадр з фільму "Кручений м'яч"

Дастін Хоффман

Дастін Хоффман зіштовхнувся з критикою щодо свого зовнішнього вигляду на початку кар'єри, а його рідна тітка говорила, що він "недостатньо гарний" для кіно. Однак роль у фільмі "Випускник" стала знаковою для його кар'єри, а непересічна зовнішність актора стала важливою частиною нової ери в Голлівуді. Кадр з фільму "Випускник"

Ендрю Гарфілд

Перш ніж стати номінантом на Оскар, Ендрю Гарфілд не зміг отримати роль принца Каспіана у "Хроніках Нарнії", оскільки продюсери вважали, що він не досить привабливий для цієї ролі. Однак з часом Гарфілд довів свою велич, ставши одним з найбільш високооплачуваних акторів завдяки своїм ролям у таких фільмах, як "Людина-павук". Кадр з фільму "Людина павук"

Дональд Сазерленд

На початку своєї кар'єри Дональд Сазерленд не вважав себе привабливим, і навіть його мати висловлювала сумніви щодо його зовнішності. Однак це не завадило йому стати зіркою Голлівуду і грати у фільмах найкращих режисерів світу. Дональд Сазерленд (фото: Вікіпедія)

Роберт Паттінсон

Коли Роберт Паттінсон отримав роль вампіра Едварда Каллена у "Сутінках", продюсери мали сумніви через його зовнішність. Вони переживали, що він недостатньо привабливий для головної ролі, але після грандіозного успіху серіалу Паттінсон став культовою фігурою в Голлівуді. Роберт Паттінсон (фото: Вікіпедія)

Кларк Гейбл

Кларк Гейбл, одна з ікон Голлівуду 1930-х років, на початку своєї кар'єри теж зіштовхувався з сумнівами через свої фізичні риси. Проте його харизма і чоловіча привабливість дозволили йому стати одним із найбільших зірок того часу, а його образ став еталоном мужності на екрані. Кларк Гейбл (фото: Вікіпедія)