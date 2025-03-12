Секрет непревзойденной формы Меган Маркл: раскрыт ее удивительно простой план питания
Меган Маркл в свои 43 года выглядит непревзойденно. Она находится в прекрасной форме благодаря очень простому питанию.
Что именно ест герцогиня Сассекская, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TimesofIndia.
Завтрак для чемпиона
Меган Маркл действительно фанатка завтраков. Герцогиня любит начинать свое утро с чашки горячей воды и ломтика лимона. Этот напиток также улучшает пищеварение. Далее она ест овес с бананами и сиропом агавы для сладости. Недавно она заявила, что ей нравится завтракать со своими детьми и мужем.
Меган Маркл на кулинарном шоу Netflix (Скриншот)
Только сезонные продукты
Меган Маркл очень любит есть свежие, органические и сезонные продукты. Недавно Меган пригласила Минди Калинг на чаепитие в саду. Она рассказала о том, как отправила 50 домашних джемов своим друзьям.
От малины до цитрусовых и овощей, она выращивает большинство продуктов, которые она добавляет в свой рацион.
Простые блюда, приготовленные дома
Меган Маркл любит готовить, но, как и многие домашние повара, она обожает простые рецепты. В сериале на Netflix она готовит божественную пасту в одной посуде из таких ингредиентов, как помидоры черри, чеснок, спагетти, листовая капуста, руккола и пармезан. Герцогиня готовит роскошное блюдо, которое является полезным и легким для приготовления. А плюсы в том, что вам не нужно мыть много посуды! Готовя еду дома, вы контролируете ингредиенты, поэтому скрытых калорий нет.
Меган Маркл 43 года (Getty Images)
Чаи из трав и зеленые соки
Герцогиня не может обойтись без чая и зеленых соков. В сериале она приготовила для гостей лимонно-куркумовый чай, который одинаково полезен и для кишечника, и для кожи.
"Зеленый сок для меня - это философия еды как лекарства", - как-то сказала Меган.
Во второй половине дня Меган отказывается от кофеина, а вместо этого пьет зеленый сок, который содержит капусту, спирулину, матча, шпинат, ромен и чернику. Эти ингредиенты наполнены антиоксидантами и питательными веществами.
Ключ всего в балансе
Герцогиня предпочитает белковые обеды, такие как салаты с белком на выбор. Ее перекусы - это преимущественно домашний попкорн с приправами на выбор, а также свежие фрукты, такие как яблоки, бананы и ягоды.
Что ж, это не значит, что она избегает каких-либо поблажек. Время от времени она наслаждается вином, собственно, это ее десерт! Она также любит есть картофель фри и темный шоколад.
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