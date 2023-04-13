"Проблема в том, что они тупые". Маси Найем назвал лучшее наказание для россиян

Основная проблема жителей России в том, что они в подавляющем большинстве тупые и малообразованные.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал известный адвокат и военнослужащий Маси Найем.

По словам Маси, кто-то должен заняться просветительством россиян, чтобы в РФ наконец-то сформировалось гражданское общество, которое могло бы взять власть на себя.

"В том смысле, что может требовать заниматься решение проблем самого населения прежде, чем лезть забирать территории других суверенных государств", - объяснил он.

"Мне кажется, что самая большая проблема россиян в том, что они тупые, малообразованные, совершенно бездейственные как гражданское общество", - добавил Найем.

Почему россияне чувствуют безнаказанность?

Маси считает, что после Второй мировой войны у России не было достаточно информации о том, как наказали военных и руководство нацистской Германии.

"Если бы прокоммуницировано было достаточно и те люди, которые были причастны к преступлениям, получили наказание, может быть, условный Путин задумался бы, что наказание в любом случае будет. То есть у него не было бы структуры мышления такой, что он может совершать эти преступления и оставаться безнаказанными", - говорит военнослужащий.

Он уверен, что хозяин Кремля сегодня чувствует себя безопасно.

"Так как он может безопасно существовать, ядерное оружие дает ему достаточное влияние для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому мне кажется, что вопрос все же связан с тем, что политическая верхушка не осознает реальную угрозу того, что мы окажемся в Москве", - рассказывает Найем

Почему Найем не чувствует ненависти к россиянам

Правозащитник советует всем не направлять свое внимание на вражескую нацию и таким образом дарить им часть этой жизни, ведь, по словам Маси, "Вселенной руководит внимание".

"Я не хочу жить россиянами. Мне на них безразлично. Когда вы и я, люди вокруг нас будем счастливы, последнее, о чем мы вспомним, будут россияне, правда? Их больше не существует. Мы должны подарить им абсолютное отсутствие в нашем пространстве. Это лучшее наказание для россиян", - делится адвокат.