Ростислав Смирнов: Россия - это гопник, которого не надо бояться

Для того чтобы найти ответы на эти вопросы, РБК-Украина пообщалось с бывшим советником Министра внутренних дел и предпринимателем Ростиславом Смирновым. После 24 февраля он активно помогал команде Дениса Монастырского на информационном фронте, а затем основал фонд "Добробат", возвращающий украинцам их дома.

В начале войны для украинцев была важна сплоченность и вера в собственную силу духа. В частности, для того, чтобы продемонстрировать низость врага. После года полномасштабной войны украинцы начинают задумываться над тем, что будет после войны: восстановление, коррупция и трибунал над военными преступниками.

Об операциях против россиян и белорусов, целесообразности послевоенного восстановления Донбасса, военном трибунале и уровне коррупции во власти в интервью РБК-Украина рассказывает экс-советник МВД, волонтер и предприниматель Ростислав Смирнов.

Если полистать ваши социальные сети до начала прошлого года, можно найти видео, где вы учитесь стрелять. Вы знали о полномасштабной войне и готовились к ней?

Я основатель такой организации, как Киевская школа государственного управления. И для своих выпускников мы делали такие занятия как определенный вид нетворкинга. Я не могу сказать, что мы стремились к войне или что-то в этом ключе. Это больше об определенной подготовке.

Я этого не публиковал, но проводил обучение даже когда уже началась война, поскольку у меня есть опыт службы два года. Не стоит вопрос, что нужно будет воплощать эти навыки в жизнь, но готовым нужно быть всегда.

Насколько мне известно, вы советник МВД...

Когда началась война, мы с товарищем поехали получать оружие, потому что готовились к обороне Киева. Но Денис (Монастырский - ред.) позвонил, поскольку мы долго дружили, и сказал, что ему нужны люди, которые могут генерировать идеи и управлять определенными процессами.

Ростислав Смирнов с погибшим Министром внутренних дел Денисом Монастырским (фото: facebook.com/rostislavsmirnov)

Тогда мы взяли на себя большой блок информационной войны, потому что разбирались в этом. Запустили на базе МВД успешный к тому времени проект "Ищи своих", который даже блокировал Роскомнадзор.

Ключевая история была в том, что мы публиковали видео их пленниых, их убитых. Наша задача была в деморализации войск противника и демонстрации нашим, которым должно быть отношение к врагу.

Знаете, у меня есть такое сравнение, что Россия - это "гопник". Самое сильное оружие "гопника" - это страх. Вот пока у него есть на тебя влияние, пока он внушает тебе этот страх, он работает.

Когда ты увидишь человека на деле, у тебя этот страх просто нивелируется. Ты потом понимаешь, что это было твое представление, что он гораздо сильнее.

То же с Россией. Она показала, на что способна ее армия. Все миллиарды, которые они бросали на перевооружение, были часто распылены. Сейчас мы видим, что у них нет передовой непобедимой второй армии мира.

Это, кстати, один из моментов, которые мы использовали для того, чтобы Беларусь не вступила в войну. Я не хочу сказать, что это наша заслуга, потому что есть ряд конкретных факторов, но мы также сыграли свою небольшую роль.

Мы очень много работали на информационном пространстве Беларуси, показывали, как разбивают россиян, потому что белорусы очень сильно верили в миф об армии РФ. Поэтому когда войска Беларуси были под Киевом, были саботирования именно со стороны военных. Они писали рапорты, взрывали колеи.

У нас была еще другая спецоперация. Если вы помните, в первые дни войны матери русских солдат не знали, где они находятся. Мы сделали специальный бот, куда они забивали данные для поиска. Мы сказали, что дадим информацию, если она у нас будет, и несколько таких случаев действительно было.

Но на самом деле мы собирали данные, и нам удалось идентифицировать более 30 000 военных. Это также будет одним из фрагментов доказательств преступлений находившихся на территории Украины солдат.

То есть вы использовали такую хитрость, можно сказать.

Я вам больше скажу: мы делали много уловок, однако не обо всем я могу рассказать. У нас и сейчас есть ряд телеграмм-каналов, работающих на территории РФ будто бы как российские. Мы будем продолжать это делать, у нас достаточно большой спектр.

Сейчас мы очень работаем на заграницу, потому что россияне продолжают запускать достаточно много ИПСО на Европу. Они сейчас готовят многие акции Европой с лозунгами "Нет войне". Но мы понимаем, кому это на пользу.

Хочу вернуться к вашему сравнению, что Россия как "гопник", которого ты поначалу боишься, а на деле уже нет. Разве это не нивелирование того всего, что они уже сделали в Украине, учитывая усилия наших военных?

Это, наоборот, было важным для наших военных. Знаете, есть украинская пословица, которая здесь хорошо ложится: "Не такой страшный черт, как его рисуют". Нашим военным было важно показать, что его можно не бояться, его можно убивать. Они тоже люди.

Эти "кадыровцы" не из стали и не супергерои. Это обычные люди, которые прекрасно горят, как и другая русня. Они точно так же взрываются, их танки тоже можно подрывать. Это нужно было показать.

Я сравниваю нас и РФ особенно в начале войны. Вы ведь понимаете, почему нам давали три дня все разведки мира? Это тоже самое, что в спорте. Кто-то когда-нибудь задумывался, как делают ставки? Это обычная математика на самом деле.

Так же и здесь. Нам не давали оружие не потому, что не верили в Украину или хотели ей чего-то плохого, нет. Потому что есть конкретные данные. С одной стороны миллионная армия, с другой - 200 000; 3 000 танков против 200; столько-то артиллерии, столько-то авиации, боеголовок.

Но есть другой фактор, который никто никогда не учитывает, и его невозможно учесть. Это дух.

Это происходило в первые дни войны, когда мы видели очереди к военкоматам, когда дедушка останавливал танк. Это и есть моральная составляющая, которую никто не мог предусмотреть. И я убежден, что в первые дни войны мы победили именно на таком фундаменте этого духа.

Это сыграло ключевую роль, почему мы не пали за три дня. Если бы мы оценивали трезвой головой без мотивационных моментов, мы действительно не выстояли бы.

Ростислав Смирнов во время восстановления Киевской области (фото: facebook.com/rostislavsmirnov)

Поговорим о вашей волонтерской деятельности. Вы начинали с поиска пропавших, пленных. Как, наконец, пришли к восстановлению и масштабировались?

Мы ничего не планировали. Просто делали все в моменте и в нужное время. Так спонтанно возник "Добробат" во время деоккупации Киевской области. Мы даже над названием особо не думали.

В первые три дня работы нам поступило примерно 10 000 заявок. Тогда мы задумались, что можем помочь и другим регионам. Еще до освобождения Херсона мы сформировали херсонский батальон, где у нас уже было более 1 000 добровольцев.

Сейчас у нас сформированы Донецкий и Луганский батальон.

Есть много людей, желающих восстанавливать свои города. Я сам очень хочу побывать в Донецке, у меня оттуда жена. Я так и не был у нее в гостях, не знаю, где она выросла, не видел ее дом. Мне это любопытно.

Остановимся на восстановлении Донецка поподробнее. Прежде всего, вы говорите, что готовитесь к запуску "Добробата", когда там будет деоккупация. Мы видели, во что превращается Марьинка, Бахмут. Сколько потребуется ресурса для восстановления?

Во-первых, не до конца понятно, как и что мы будем отстраивать и нужно ли это вообще.

Где-то разрушили 5-этажную "хрущевку", и там построят снова то же самое. Что мы строим? Зачем мы строим? В конце концов, для кого? Если мы просто наставим дома там, где они были разрушены, беда нам и нашей экономике.

Возьмем Изюм. Город разрушен. До войны там проживало 50 000, сейчас - 10 000. Этих 40 000 возвращать, чтобы что? Ладно, строим жилье, даем клич, люди приезжают, а работы нет, поля кругом заминированы, не так далеко враг. Что делать с этим городом?

Мы получим город, который будет жить на социальные выплаты и будет получать 2-3 000 гривен. Этого будет совсем недостаточно для развития, город будет деградировать.

На востоке есть такое понятие как "градообрузующее предприятие". Есть много городов, где 90% жителей работают на одном предприятии. Кроме домов, разрушили и этот завод, бывший советского образца. Восстановить его невозможно, с нуля строить дешевле.

Инвестор будет вкладываться в строительство в Марьинке или лучше это сделать где-нибудь на Закарпатье? Мы должны понимать, что если завтра война завершится, это не значит, что не может быть повтора через 10 лет. Потому будет определенное зонирование по стране.

Это будет очень большая концепция, которая точно не должна склоняться к тому, что "здесь было разрушено, здесь и отстроим". По сути, мы должны отстроить некоторые города по-новому.

Знаете, если полистать комментарии в соцсетях, можно найти следующие тезисы: "Зачем вкладывались в большое строительство? Нужно было спонсировать армию". Военные же говорят, что хорошие дороги на войне важны. Ваше мнение по этому поводу.

Римская империя - одна из самых развитых и величественных, по моему мнению. Потому что даже до сих пор мы подражаем многому, что придумали они. Они первыми начали строить дороги для своих армий. И с тех пор почти ничего не изменилось.

Именно это было их конкурентное преимущество, потому что они могли быстро перекидывать своих людей. Поэтому первыми восстанавливают мосты, логистику и инфраструктуру. Это очень важно.

Как человек, который сейчас много ездит по стране, я могу сказать. Когда ехал в Изюм из Харькова, я офигел. Новенькая дорога, классная, крутая. А раньше вся эта дорога 90 км была в ямах, поэтому здесь не к чему придраться.

Мы столько ошибок наделали за это время, что приставать к бочке меда, в которой ложка дегтя. Ну, это уже лишнее.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают строить свои дома. Зачем это им? Почему не обратят внимание на свои болота?

Это часть пропаганды, где они показывают, что они восстанавливают, строят. Тем самым они скрывают свои преступления, последствия обстрелов. Они живут пропагандой.

Все, что производит РФ, это исключительно для своей внутренней аудитории, для своей биомассы. Потому что в цивилизованном мире этого никто не воспринимает. Россия не живет благополучием людей, и у нее никогда не будет ценности жизни людей. Империя живет экспансиями. Иначе они не развиваются, только методом "хлеба и зрелищ".

С россиянами невозможно общаться на языке логики. Вот так сесть и спросить Путина или Медведева, где их дети. Если Запад загнивает, почему твои дети там? Чего вы там яхты покупаете? Они не смогут ответить.

Но, к сожалению, у нас есть общее будущее. Проигрыш России не изменит нашу границу, завтра мы ее на Марс не отправим, и она все равно будет нашим соседом навсегда. Я веду к тому, что угроза России никуда не исчезнет.

Хотим мы или не хотим нам придется либо веками враждовать, либо рано или поздно прийти к чему-нибудь общему. Нам в любом случае придется с ними общаться.

В таком случае нам нужно перенять опыт Израиля, обустраивать многоэтажки с бомбоубежищами?

Я не анализировал кейсы в мире, но мне кажется, что мы живем нашими факапами. Разрушился мост, упала маршрутка, погибли 18 человек. Что делает правительство? "Мы инициировали проверку всех мостов". То есть, до этого это нельзя было сделать.

У нас всегда должна произойти какая-нибудь трагедия. Те же бомбоубежища. Они у нас были еще из СССР, но они были заброшены. Привели в порядок их только тогда, когда началась война. Но посмотрите на Швейцарию, которая никогда не воевала, какие у них сейчас бомбоубежища.

Я уверен, что на этом фоне мы сделаем много выводов. К сожалению, мы платим за них цену.

Ростислав Смирнов в освобожденном Херсоне (фото: facebook.com/rostislavsmirnov)

Вы сказали, что много ездите по Украине, видите эти разрушения. Что после себя оставляют россияне?

Горе. Это все. Города разрушены, жизнь разрушена. Десятки историй, которые мы знаем, и миллионы, которые еще не знаем и не узнаем. Есть "летящие" истории, а есть десятки историй, которые рассказывают на кухне.

То, что мы видим эти разрушения, пыточные, массовые захоронения, уже говорят. Мне кажется, что мир изменился после Бучи, и мы изменились. Если помните, до Бучи еще были определенные попытки переговоров. А после этого мы сказали стоп, как можно?

Я ежедневно получаю справки об уголовных производствах (относительно преступлений российских военных в Украине - ред.). В последней было более 60 уголовных производств об изнасиловании. Самой младшей жертве - 4 месяца, самой старшей - 82 года.

Я даже не буду говорить как отец, потому что здесь все слова лишние. Просто как мужчина. Это вообще как? Это ты кто? Я надеюсь, что этот человек уже в пакете.

Недавно приняли законопроект к реформе о градостроительстве. В соответствии с ним большинство власти передадут местным частным застройщикам. Как вы к этому относитесь?

Частные компании будут нацелены на прибыль, соответственно будут давать разрешения на строительство где угодно. Но если частнику дать заработать и вместе с тем дать ответственность - это уже другая история.

Однако как человек, видящий, как это все работает, я за распродажу всего государственного. У нас есть куча государственных предприятий, 95% из которых убыточные. Тогда для чего они нам?

Часто говорят, что нужно нанять классных менеджеров. Это практически невозможно. Кого бы вы не поставили, уровень соблазна такой…

А если компании будут государственными, коррупции не будет? Мы же наберем честных добропорядочных менеджеров с конкурентной зарплатой 8 500, которые будут работать с утра до ночи. Конечно, я верю (смеется).

В воюющей стране проще решить вопрос коррупционным путем, чем некоррупционным. У меня есть классическая история. Друг хотел в доме увеличить подачу энергии. Звонит в службу и говорит, что нужно увеличить. Окей, стоимость 5 000 гривен, ждать полгода. А можно неформально: стоимость 30 тысяч, сегодня все сделаем. Так и работает.

Я на 100% убежден в нашей победе. Она очевидна, это вопрос времени, но я пока очень сомневаюсь в нашем восстановлении.

Почему в каждом селе хорошая церковь и не одна? Потому что люди верят. Если мы с таким же рвением будем строить страну, у нас большое будущее.

Украина - это страна единства, страна героев, страна самопожертвования. Когда мы едины, мы непобедимы. Потому что мы на своей земле. И я очень сильно хочу, чтобы та цена, которую мы заплатили, была не зря. Я горжусь тем, что украинец, и думаю, что у нас все получится.