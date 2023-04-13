"Проблема у тому, що вони тупі". Масі Найєм назвав найкраще покарання для росіян

Основна проблема жителів Росії в тому, що вони в переважній більшості тупі та малоосвічені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав відомий адвокат і військовослужбовець Масі Найєм.

За словами Масі, хтось має зайнятися просвітою росіян, аби в РФ нарешті сформувалося громадянське суспільство, яке могло б взяти владу на себе.

"У тому сенсі, що може вимагати займатися розв'язання проблем самого населення перш ніж лізти забирати території інших суверенних держав", - пояснив він.

"Мені здається, що найбільша проблема росіян у тому, що вони тупі, малоосвічені, абсолютно бездієві як громадянське суспільство", - додав Найєм.

Чому росіяни відчувають безкарність?

Масі вважає, що після Другої світової війни в Росії не було достатньо інформації про те, як покарали військових і керівництво нацистської Німеччини.

"Якби прокомуніковано було достатньо і ті люди, які були причетними до злочинів, отримали покарання, то, можливо, умовний Путін задумався б, що покарання в будь-якому разі буде. Тобто в нього не було б структури мислення такої, що він може вчиняти ці злочини та залишатися безкарним", - каже військовослужбовець.

Він впевнений, що хазяїн Кремля сьогодні почувається безпечно.

"Бо там він може безпечно існувати, ядерна зброя дає йому достатній вплив для того, щоб відчувати себе в безпеці. Тому мені здається, що питання все ж пов’язане з тим, що політична верхівка не усвідомлює реальну загрозу того, що ми опинимося в Москві", - розповідає Найєм

Чому Найєм не відчуває ненависті до росіян

Правозахисник радить усім не скеровувати свою увагу на ворожу націю та таким чином дарувати їм частину цього життя, адже, за словами Масі, "Всесвітом керує увага".

"Я не хочу жити росіянами. Мені на них байдуже. Коли ви і я, люди навколо нас будемо щасливими, останнє, про що ми згадаємо, будуть росіяни, правда ж? Їх більше не існує. Ми повинні подарувати їм абсолютну відсутність в нашому просторі. Це найкраще покарання для росіян", - ділиться адвокат.