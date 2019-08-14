Под Черновцами аномальный град растрощил автопарк полиции: фото и видео

Град под Черновцами повредил автопарк полиции (коллаж: РБК-Украина)

Размер града в Черновицкой области равнялся размерам куриного яйца

Гигантский град в Черновицкой области повредил транспортные средства, фасады, крыши и окна зданий. Непогода уничтожила огороды людей и сельскохозяйственные посевы. Наибольшего бедствия стихия натворила в городе Сторожинец. В сеть выкладывают фото и видео последствий непогоды.

А председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян в Facebook рассказал, что град разбил весь автомобильный парк Сторожинецкого отдела полиции.

Град под Черновцами повредил автопарк полиции (фото: molbuk.ua)

От града размером с куриное яйцо пострадали местные школы, гимназия, колледж и районная больница.

Гигантский град в Сторожинце Черновицкой области (фото: facebook.com)

Так, в Сторожинецкой СОШ №1, градом на 70% была уничтожена кровля, повреждено ее несущую конструкцию и выбиты окна. Льдины даже сбили буквы на арке с названием образовательного учреждения.

Гигантский град в Сторожинце Черновицкой области (фото: facebook.com)

Аналогичная ситуация в районной больнице, где кроме повреждений фасада и кровли было подтоплено четвертый этаж.

В Сторожинце град размером с куриное яйцо наделал вреда - разрушены крыши, разбиты окна, повреждены автомобили. Подробности по ссылке: https://storozhynets.info/archives/51649 Опубликовано Сторожинец Инфо Вторник, 13 августа 2019 г.

Гигантский град в Сторожинце Черновицкой области (видео: facebook.com/storinfo)

От непогоды пострадала 57-летняя женщина, которая попала в больницу с раной головы, пишет УНИАН. Сейчас состояние женщины удовлетворительное.

Гигантский град в Сторожинце Черновицкой области (видео: YouTube/Черновицкий луч)

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Кстати, 9 августа, Одессу накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромных потоков воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.