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Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению"

Германия, Понедельник 12 августа 2024 16:00
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Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению" Фото: Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переданное Германией вооружение автоматически становится собственностью Украины и может быть использовано ею так, как украинские войска считают нужным и правильным.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии Арно Коллац во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Коллац отметил, что для Минобороны Германии не стоит вопроса законности действий на территории Курской области.

По его словам, международное право предусматривает возможность защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора. Следовательно, это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Германией.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это - украинское оружие. Нет никаких препятствий, следовательно Украина является свободной в выборе возможностей", - сказал представитель немецкого ведомства.

При этом он добавил, что Украина обязана соблюдать международное право.

В то же время Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия - другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идет.

Позиция Германии относительно ударах Украины по территории РФ

Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом.

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", - подчеркнули в немецком ведомстве в ответ на просьбу Politico отреагировать на ситуацию в Курской области.

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