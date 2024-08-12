Германия разрешила Украине использовать переданное оружие "по своему усмотрению"

Переданное Германией вооружение автоматически становится собственностью Украины и может быть использовано ею так, как украинские войска считают нужным и правильным.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии Арно Коллац во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Коллац отметил, что для Минобороны Германии не стоит вопроса законности действий на территории Курской области.

По его словам, международное право предусматривает возможность защиты собственного государства ведения военных действий на территории страны-агрессора. Следовательно, это не предполагает каких-либо специальных условий использования оружия, предоставленного Германией.

"После того, как оружие из Германии было передано в распоряжение Украины, оно уже принадлежит Украине, это - украинское оружие. Нет никаких препятствий, следовательно Украина является свободной в выборе возможностей", - сказал представитель немецкого ведомства.

При этом он добавил, что Украина обязана соблюдать международное право.

В то же время Коллац уточнил, что использование дальнобойного оружия - другой политический вопрос, но в этом случае о таком речь не идет.