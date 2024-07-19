Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной
Германия отвергла призыв сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Также Берлин не хочет снять ограничения на удары по России западным орудием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.
Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.
Как отмечают СМИ, возражения Шольца касались также призыва Зеленского снять ограничения на использование предоставленного западного оружия для ударов по территории России.
На вопрос о том, согласен ли Шольц с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, он сказал: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".
Что сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленского вчера, 18 июля, принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и отменить ограничения на удары по России предоставленным Украине оружием.
Зеленский подчеркнул, что все аэродромы, с которых Россия атакует Украину, должны быть уничтожены.
Следует добавить, что большинство союзников разрешили Украине использовать переданное оружие для ударов по приграничным регионам России, чтобы остановить новые атаки. Это произошло на фоне нового наступления оккупантов на севере Харьковской области.
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