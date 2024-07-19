Британия не будет помогать Украине поражать цели в России, - министр обороны

Великобритания не будет помогать Украине поражать цели на территории России. Однако Британии может разрешить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили, которого цитирует The Guardian.

Министр не исключил одобрения просьбы президента Украины Владимира Зеленского использовать ракеты британского производства для ударов по российской территории. Но Хили добавил, что Британия не будет причастна к таким атакам.

"Мы предоставляем Украине оружие для защиты их суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и в рамках международного гуманитарного права", - сказал глава Минобороны.

Хили сделал свое заявление за несколько часов до того, как Зеленский выступит на внеочередном заседании британского кабинета министров. Украинский президент стал первым иностранным гостем на Даунинг-стрит с момента избрания Кира Стармера новым премьер-министром.