Освобождение заложников и амнистия для ХАМАС: Белый дом показал план Трампа по Газе

План Трампа предусматривает, что Газа должна превратиться в "дерерадикализованную зону без терроризма и угроз для соседей", а также пройти масштабное восстановление для блага жителей.

Согласно предложению, если обе стороны согласятся, война будет немедленно прекращена. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиаудары и артобстрелы, будут заморожены до выполнения условий поэтапного вывода войск.

Освобождение заложников и обмен

В течение 72 часов после принятия соглашения все заложники - живые и погибшие - будут возвращены.

После этого Израиль освободит 250 заключенных с пожизненными сроками и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая женщин и детей.

За каждого погибшего израильского заложника будут возвращены останки 15 палестинцев.

Амнистия и помощь

Члены ХАМАС, согласные на мирное сосуществование и разоружение, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный выезд.

После подписания соглашения в Сектор Газа поступит масштабная гуманитарная помощь: восстановление водоснабжения, электроснабжения, работы больниц, пекарен. Доставка будет организована через ООН, Красный Полумесяц и другие международные организации.

Управление и "Совет мира"

Сектором Газа временно будет управлять аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа - "Совета мира". Его возглавит президент США Дональд Трамп, а также туда войдут другие мировые лидеры, включая бывшего премьера Британии Тони Блэра.

Будет разработан экономический план восстановления Газы, включающий создание специальной экономической зоны с льготными тарифами.

Покидать Газу никого заставлять не будут, желающие смогут свободно уехать и вернуться. Людей будут поощрять оставаться и строить лучшее будущее в Газе.

Разоружение и безопасность

ХАМАС и другие группировки откажутся от управления Газой. Вся военная инфраструктура должна быть уничтожена под контролем независимых наблюдателей.

США и партнеры создадут Временные международные силы стабилизации (ISF), которые займутся обучением палестинской полиции и обеспечением безопасности совместно с Израилем и Египтом.

Будущее статуса Газы

Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. Вывод ЦАХАЛа будет проходить по мере установления контроля ISF.

Если ХАМАС отвергнет предложение, гуманитарная помощь и программы восстановления будут реализованы только в "зонах без терроризма".

Политический горизонт

В перспективе США планируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы выработать путь к палестинскому самоопределению и государственности.