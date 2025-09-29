Звільнення заручників і амністія для ХАМАС: Білий дім показав план Трампа щодо Гази

США підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС. Він складається з 20 пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X Rapid Response 47.
План Трампа передбачає, що Газа має перетворитися на "дерерадикалізовану зону без тероризму і загроз для сусідів", а також пройти масштабне відновлення для блага жителів.
Згідно з пропозицією, якщо обидві сторони погодяться, війну буде негайно припинено. Ізраїльські сили відійдуть на узгоджену лінію для підготовки до звільнення заручників. Усі військові операції, включно з авіаударами та артобстрілами, будуть заморожені до виконання умов поетапного виведення військ.
Протягом 72 годин після ухвалення угоди всіх заручників - живих і загиблих - буде повернуто.
Після цього Ізраїль звільнить 250 ув'язнених із довічними термінами і 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включно з жінками і дітьми.
За кожного загиблого ізраїльського заручника буде повернуто останки 15 палестинців.
Члени ХАМАС, згодні на мирне співіснування і роззброєння, отримають амністію. Тим, хто побажає покинути Газу, нададуть безпечний виїзд.
Після підписання угоди в Сектор Газа надійде масштабна гуманітарна допомога: відновлення водопостачання, електропостачання, роботи лікарень, пекарень. Доставку буде організовано через ООН, Червоний Півмісяць та інші міжнародні організації.
Сектором Газа тимчасово керуватиме аполітичний палестинський комітет під наглядом міжнародного органу - "Ради миру". Її очолить президент США Дональд Трамп, а також туди увійдуть інші світові лідери, включно з колишнім прем'єром Британії Тоні Блером.
Буде розроблено економічний план відновлення Гази, що включає створення спеціальної економічної зони з пільговими тарифами.
Залишати Газу нікого змушувати не будуть, охочі зможуть вільно виїхати і повернутися. Людей заохочуватимуть залишатися і будувати краще майбутнє в Газі.
ХАМАС та інші угруповання відмовляться від управління Газою. Уся військова інфраструктура має бути знищена під контролем незалежних спостерігачів.
США і партнери створять Тимчасові міжнародні сили стабілізації (ISF), які займуться навчанням палестинської поліції і забезпеченням безпеки спільно з Ізраїлем і Єгиптом.
Ізраїль не буде окупувати або анексувати Газу. Виведення ЦАХАЛу відбуватиметься в міру встановлення контролю ISF.
Якщо ХАМАС відкине пропозицію, гуманітарну допомогу і програми відновлення буде реалізовано тільки в "зонах без тероризму".
У перспективі США планують діалог між Ізраїлем і палестинцями, щоб виробити шлях до палестинського самовизначення і державності.
Нагадаємо, про новий мирний план США щодо Сектора Гази стало відомо ще минулого тижня. Президент США Дональд Трамп спочатку представив його лідерам арабських країн.
Коментуючи таку ініціативу, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф заявляв, що він очікує "прориву" в питанні встановлення миру в Газі.