На Закарпатье произошел прорыв границы грузовиком, после - венгры задержали 32 украинца
В Закарпатской области грузовик "ГАЗ-66" с черными военными номерами вчера прорвал госграницу. После чего венгерские пограничники сообщили о задержании 32 украинцев, сейчас идет проверка.
Детальнее об этом инциденте - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что об этом известно
Первым о прорыве границы на Закарпатье сообщил местный журналист Виталий Глагола. По его словам, инцидент произошел 9 июня на участке "Косино" и "Великая Бийгань". Так, видеокамеры зафиксировали, что грузовик "ГАЗ-66" с черными военными номерами "4736 А1" двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.
Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.
Также Глагола обнародовал фото грузовика, совершившего прорыв границы.
Что говорят в ГПСУ
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сообщил, что о незаконном пересечении границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка.
"Движение грузовика, на котором просматривались военные номерные знаки, в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны", - рассказал Демченко.
По его словам, в ходе проверки также не установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.
Он также подтвердил, что в дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины. Кроме этого, украинские пограничники задержали нескольких лиц, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.
"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. В то же время сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", - добавляет Демченко.
Напомним, что с начала полномасштабной агрессии РФ на территории Украины введено военное положение в условиях которого действует ряд ограничений, в том числе на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом покинуть страну может определенная категория при наличии законных оснований. Впрочем, пограничники продолжают фиксировать попытки незаконного пересечения границы. В частности, некоторые мужчины предпринимают попытки переплыть реку Тиса, что часто заканчивается трагически. Об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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