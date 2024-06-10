Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления
Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Найема в Facebook.
"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он.
По словам Найема, начиная с ноября прошлого года команда Агентства якобы "начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".
Он поделился, что сегодня написал заявление об увольнении и попрощался с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.
"Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам", - добавил Найем.
Кроме того, перед увольнением он обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам "с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством".
"В настоящее время вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - подытожил Найм.
Кто такой Мустафа Найем
Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в Кабуле (Афганистан). Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. С 2006 по 2014 год работал корреспондентом и автором журналистских расследований в "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант" и ИА "Контекст медиа".
В 2013-2014 годах являлся одним из основателей и журналистом "Общественного телевидения". Являлся членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре того же года Найем вышел из руководства партии. С 2019 года работал заместителем генерального директора в "Укроборонпроме", в 2021 году заявил, что его сократили с должности. Работал заместителем бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.
В 2023 году Найем был назначен главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Кадровые изменения в правительстве
Напомним, недавно источники РБК-Украина сообщали, что Кабинет министров может ожидать несколько назначений, в том числе министра инфраструктуры и региональной политики. Кто и какие должности может занять - читайте в отдельном материале.
К слову, недавно Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также сообщалось, что Николай Сольский, который является фигурантом дела о махинациях с землями, уволен из Минагрополитики.
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