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Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Вадим Сухаревский

Киев, Понедельник 10 июня 2024 22:25
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Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Вадим Сухаревский Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как уточнили в Генштабе, указ о назначении Сухаревского на должность командующего Сил беспилотных систем сегодня, 10 июня, подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Что известно о Сухаревском

Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

  • февраль-октябрь 2004 года - участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады;
  • 2009 год - окончиль Львовских институт Сухопутных войск нацуниверситета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".
  • 2011 год - старший лейтенант, командир аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка.
  • 13 апреля 2014 года - принимал участие в бою возле Семеновки в составе спецподразделения "Альфа".
  • 16 августа 2014 года - получил ранение в боях под Красным.
  • 2014-2016 гг. - учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
  • 2016 год - стал командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задачи на Мариупольском направлении.
  • июнь 2020 года - получил звание подполковника.
  • 2021 год - назначен начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Якова Гандзюка.
  • февраль 2022 год - стал командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени контр-адмирала Якова Гандзюка.
  • 18 июня 2022 года - получил звание Героя Украины. Стал полковником.
  • 10 февраля 2024 года - назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.

Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский решил уволить командующего Сил спецопераций ВСУ Сергея Лупанчука.

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