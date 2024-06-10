Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Вадим Сухаревский
Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (armyinform.com.ua)
В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Как уточнили в Генштабе, указ о назначении Сухаревского на должность командующего Сил беспилотных систем сегодня, 10 июня, подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Что известно о Сухаревском
Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.
- февраль-октябрь 2004 года - участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады;
- 2009 год - окончиль Львовских институт Сухопутных войск нацуниверситета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".
- 2011 год - старший лейтенант, командир аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка.
- 13 апреля 2014 года - принимал участие в бою возле Семеновки в составе спецподразделения "Альфа".
- 16 августа 2014 года - получил ранение в боях под Красным.
- 2014-2016 гг. - учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.
- 2016 год - стал командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задачи на Мариупольском направлении.
- июнь 2020 года - получил звание подполковника.
- 2021 год - назначен начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Якова Гандзюка.
- февраль 2022 год - стал командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени контр-адмирала Якова Гандзюка.
- 18 июня 2022 года - получил звание Героя Украины. Стал полковником.
- 10 февраля 2024 года - назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.
Напомним, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский решил уволить командующего Сил спецопераций ВСУ Сергея Лупанчука.
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