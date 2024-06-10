Командующим Сил беспилотных систем ВСУ стал Вадим Сухаревский

В Украине назначили командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как уточнили в Генштабе, указ о назначении Сухаревского на должность командующего Сил беспилотных систем сегодня, 10 июня, подписал министр обороны Украины Рустем Умеров. Что известно о Сухаревском Вадим Сухаревский родился 6 октября 1984 года в городе Берегово Закарпатской области. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. февраль-октябрь 2004 года - участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады;

2009 год - окончиль Львовских институт Сухопутных войск нацуниверситета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений".

2011 год - старший лейтенант, командир аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка.

13 апреля 2014 года - принимал участие в бою возле Семеновки в составе спецподразделения "Альфа".

16 августа 2014 года - получил ранение в боях под Красным.

2014-2016 гг. - учился в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

2016 год - стал командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты. Выполнял задачи на Мариупольском направлении.

июнь 2020 года - получил звание подполковника.

2021 год - назначен начальником штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Якова Гандзюка.

февраль 2022 год - стал командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени контр-адмирала Якова Гандзюка.

18 июня 2022 года - получил звание Героя Украины. Стал полковником.

10 февраля 2024 года - назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.