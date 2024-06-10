Силы обороны поразили в оккупированном Крыму комплексы С-400 и С-300

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", - говорится в сообщении. По данным Генштаба, после ударов украинских ракетчиков зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Кроме того, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов РФ. "Благодаря удачной боевой работе Сил обороны ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - говорится в сообщении.