ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка

Киев, Понедельник 12 января 2026 15:30
UA EN RU
Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка Фото: Василий Малюк, глава СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

В комитете Верховной Рады по вопросам обороны не набралось достаточного количества голосов в поддержку увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил Железняк, во время рассмотрения представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Малюка в оборонном комитете голоса распределились следующим образом:

  • за - 7 человек;
  • против - 6 человек;
  • удержались - 2 человека.

Нардеп обратил внимание, что таким образом комитет не рекомендовал выносить представление президента на рассмотрение в Раде. Но это не сильно мешает голосованию.

При этом оборонный комитет поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны:

  • за - 8 человек;
  • против - 6 человек.

Увольнение Малюка

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. Это произошло на фоне волны кадровых перестановок в силовых структурах и не только.

По словам Зеленского, Малюк теперь будет руководить асимметричными операциями против оккупантов.

В тот же день глава СБУ написал заявление об отставке. На прошлой неделе стало известно, что его внесли в Раду.

Для того, чтобы отправить Малюка в отставку, соответствующую инициативу в ходе голосования должны поддержать 226+ нардепов.

Стоит заметить, что под руководством Малюка СБУ провела много успешных операций против российских оккупантов. Одна из самых громких - операция "Паутина", во время которой на российских аэродромах были уничтожены стратегические бомбардировщики врага.

Детальнее о Малюке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Верховная рада Василий Малюк
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году