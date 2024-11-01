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Увольнение Костина и принятие госбюджета-2025 в первом чтении: новости за 31 октября

Пятница 01 ноября 2024 06:30
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Увольнение Костина и принятие госбюджета-2025 в первом чтении: новости за 31 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального прокурора Андрея Костина. Тем временем Рада приняла бюджет-2025 в первом чтении.

Более детально о том, что произошло в четверг, 31 октября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский уволил Костина с должности генпрокурора

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины. Глава государства подписал соответствующий указ.

Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении

Верховная Рада одобрила выводы и предложения народных депутатов к проекту закона о госбюджете на 2025 год. Бюджет в первом чтении был поддержан 247 депутатами.

Принятие в первом чтении не подразумевало существенных изменений в проекте бюджета.

Зеленский: договорились с НАТО, но Польша нашла другую причину не передавать МиГ-29

Украина договорилась с НАТО о направлении в Польшу самолетов альянса, чтобы Варшава смогла передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но этого не сделали, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что такие самолеты Украине необходимы для защиты неба над западной частью страны.

Украина получит от ЕС 4 млрд евро: Зеленский подписал важный закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза.

Украина передаст Южной Корее детальный запрос об оружии, - Зеленский

Украина планирует в ближайшее время передать Южной Корее детальный запрос. Он будет включать необходимое для украинских защитников оружие, отметил президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что не знает, как ответит на такой запрос Сеул.

США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине, - Остин

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении.

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