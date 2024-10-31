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США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине, - Остин

Вашингтон, Четверг 31 октября 2024 21:32
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США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине, - Остин Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.

Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.

По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.

"Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - добавил глава Пентагона.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются основным союзником Украины, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил большое количество вооружения и другой помощи.

В частности, 21 октября министр обороны Ллойд Остин во время своего визита в Киев заявил, что США предоставляют Украине новый пакет помощи, в который вошло вооружение стоимостью 400 млн долларов.

В пакет вошли бронетранспортеры M113, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и не только.

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